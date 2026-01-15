Una de las novelas más grandes de la última temporada de Golden State Warriors involucró a Jonathan Kuminga. El alero decidió plantarse ante la directiva y no aceptar la extensión de contrato, dejando claro que su intención es salir de San Francisco para buscar explotar a una nueva franquicia. Un nuevo capítulo se ha escrito en las últimas horas, pero que no cambió la historia en lo más mínimo.

Según informó el periodista especializado Shams Charania de ESPN, Kuminga sigue firme en su posición de cambiar de aire, situación que se puede materializar en cuestión de horas, ya que desde este jueves que el jugador se convirtió en transferible este jueves.

Jonathan Kuminga está dispuesto a dejar Golden State Warriors

“Jonathan Kuminga, de Golden State, exigió un intercambio fuera de los Warriors ya que se vuelve elegible para ser transferido el jueves, dijeron fuentes a ESPN”, escribió Shams en su cuenta de X para noticiar que un importante movimiento en la liga está a punto de ocurrir.

Shams Charania confirmó la salida de Jonathan Kuminga de Warriors. (X)

En ese contexto, aunque no se revelaron posibles candidatos a quedarse con su ficha, lo cierto es que una posible incorporación de Kuminga seduce a cualquiera. El alero tiene apenas 22 de años y ya ha mostrado condiciones sobresalientes para lucir en cualquier franquicia. En Golden State se sintió opacado, sin todas las oportunidades que cree merecer, por lo que no hubo forma de hacerlo cambiar de opinión.

Warriors estaba dispuesto a ofrecerle 7.9 millones de dólares, pero no es una cuestión de dinero. Kuminga está dispuesto a resignar algunos millones con tal de encontrar un sitio en el que pueda relanzar su carrera y obtener todas las posibilidades que parecía haber encontrado cuando irrumpió en el equipo comandado por Steve Kerr, el mismo coach que fue prescindiendo de él con el correr de los partidos.

