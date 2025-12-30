Denver Nuggets sufrió un duro golpe este lunes tras caer ante Miami Heat por una nueva jornada de la temporada regular de la NBA 2025-26. El equipo de Colorado fue ampliamente superado y terminó perdiendo 147 a 123, acumulando así su segunda derrota consecutiva, una racha que empieza a generar inquietud en el inicio de la campaña.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el resultado quedó rápidamente en segundo plano. La verdadera preocupación llegó cuando Nikola Jokic, máxima figura y líder absoluto del equipo, tuvo que abandonar el partido por lesión y no pudo regresar a la cancha. La imagen del serbio saliendo con gestos de dolor encendió todas las alarmas en Denver y en la liga.

La acción se produjo de manera accidental, cuando Jokic fue golpeado por uno de sus propios compañeros en una jugada desafortunada. El impacto provocó una hiperextensión de la rodilla izquierda, generándole molestias inmediatas que obligaron al cuerpo técnico a retirarlo por precaución.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por el momento, los Nuggets no han informado un parte médico oficial, ya que el pívot deberá someterse a una resonancia magnética para determinar con exactitud la gravedad de la lesión. Hasta entonces, reina la incertidumbre sobre el tiempo que podría estar fuera de las canchas.

La preocupación no es menor: Jokic es el eje total del sistema ofensivo y defensivo de Denver, y cualquier ausencia prolongada cambiaría por completo el panorama del equipo en la Conferencia Oeste. Sin su estrella, los Nuggets pierden generación de juego, liderazgo y consistencia.

Mientras se esperan los estudios médicos, el debate y la ansiedad crecen entre los aficionados, conscientes de que una lesión grave podría condicionar todo lo que resta de la temporada.

Publicidad

Publicidad

ver también Russell Westbrook hace historia en la NBA y va por un récord de LeBron James

El análisis del doctor Jesse Morse

“Nikola Jokic – Lesión de rodilla izquierda. En el mejor de los casos se trata de un hematoma óseo debido a una hiperextensión. El peor de los casos, pero muy posible, es que se trate de un desgarro del ligamento cruzado anterior (LCA). Esperando lo mejor”, escribió el doctor Jesse Morse en sus redes sociales, reflejando el escenario de cautela y preocupación que rodea hoy a Denver Nuggets.

En síntesis

Miami Heat venció a Denver Nuggets con un marcador de 147 a 123 .

venció a con un marcador de . Nikola Jokic sufrió una hiperextensión de la rodilla izquierda tras golpearse con un compañero.

sufrió una tras golpearse con un compañero. El doctor Jesse Morse advirtió un posible desgarro del ligamento cruzado anterior (LCA).

Publicidad