La NBA le está regalando a los aficionados la posibilidad de ver historia viva. Este sábado, Russell Westbrook le recordó al mundo porqué es uno de los jugadores más influyentes de todos los tiempos con un récord que busca seguir ampliándose para darle caza a la LeBron James, privilegio que apenas un puñado de estrellas son capaces de obtener.

En el triunfo de Sacramento Kings sobre Dallas Mavericks por 113-107, Westbrook se lució con 21 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes en 28 minutos de juego. Uno de esos pases que le permitió a un compañero conseguir una canasta le permitió al Brodie superar a Magic Johnson en la lista de máximos asistentes en la historia de la NBA.

El impresionante registro de asistencias de Russell Westbrook

Westbrook pasó a registrar 10.142, superando por una a la leyenda Magic. Claro que el número se mueve constantemente y más con la enorme participación que está teniendo Russ en Sacramento, por lo que se espera que más pronto que tarde se aproxime a las 10.334 de Mark Jackson y las 10.335 de Steve Nash.

Por otro lado, en el cuarto lugar de la lista aparece LeBron con 11.673. En su nueva faceta no tan anotadora y más bien con tintes colectivos, James sigue ampliando su registro de asistencias, pero Westrbook no pierde la esperanza de colocarse entre los cinco máximos asistentes, algo que lograría superando a Nash.

Quien domina en este apartado es el legendario John Stockton con 15.806 y la sensación de que nadie jamás podrá alcanzarlo, ni mucho menos superarlo. El podio lo completan Chris Paul con 12.552 y Jayson Kidd con 12.091, lo que deja a las claras como figuras que se mantuvieron en la élite durante tantos años no se pudieron aproximar al emblema de Utah Jazz.

