¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY jueves 6 de noviembre por la Temporada Regular?

Repasa la información más destacada del día para no perderte de un día plagado de estrellas.

Por Lucas Lescano

Devin Booker será la gran figura del día en la NBA.
© Getty ImagesDevin Booker será la gran figura del día en la NBA.

La NBA comienza a dejar ver algunas primeras sensaciones que sirven para entender quiénes serán las franquicias que pelearán en la parte alta de clasificación y cuáles lucharán hasta el final con lo que tengan. En ese sentido, la jornada de este jueves 6 de noviembre permitirá continuar analizando lo que sucede en la mejor liga de basquetbol del mundo.

Esta vez, solamente un encuentro será el encargado de animar la jornada, ya que los únicos que estarán sobre la duela son los Phoenix Suns recibiendo a Los Angeles Clippers. Tanto los de Arizona como los de California tuvieron un comienzo poco alentador, por lo que obtener la victoria es una necesidad imperiosa.

No se trata de dos equipos que estén en condiciones de complicarse de manera temprana con el récord acumulado. Para Suns, el registro marca 3-5, mientras que los Clippers registran un encuentro menos y suman 3-4. Esto deja a las claras la paridad que existe y lo igualado que será el enfrentamiento en Arizona.

Partidos de la NBA, hoy jueves 6 de noviembre

  • 20:00 hs (CDMX) Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers
