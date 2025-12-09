De nueva cuenta este Apertura 2025 tampoco fue el torneo en el que Ángel Villacampa rompiera la malaria con el Club América Femenil. Una vez más obtuvo una derrota en una final, sumando así cinco de manera consecutiva. Fue de esta manera que se comenzó a trabajar en el rearmado del plantel de cara al Clausura 2026.

Aunque se han dado a conocer algunos rumores de posibles altas para el equipo, poco se sabe de cómo es que reforzarán tantas áreas que en estos momentos, tras las lesiones y las bajas del equipo podrán conseguir. Es por ello que desde esta semana que regresaron a la actividad se han dado a conocer algunas salidas del conjunto.

Las bajas oficiales del América Femenil

La primera confirmada es la de Nicolette Hernández, era ya un rumor que la futbolista azulcrema no había renovado con el equipo, por ende, estaba en busca de una oportunidad en el Boston Legacy que se uniría a la NWSL en Estados Unidos, por lo que cuando se intentó llegar a un acuerdo, esto ya estaba cocinado y se tomó la decisión.

La segunda baja tiene que ver con un acuerdo previo que ya se tenía con Annie Karich, la futbolista estaba muy entusiasmada con el equipo e incluso disputó este último torneo en el que quedaron en tercer lugar. Así fue su despedida, puesto que estaba a préstamo en lo que justo el Boston Legacy comenzaba su camino dentro de la competencia.

Finalmente se dio a conocer la baja de Jordan Brewster, era una futbolista que ante su llegada prometía mucho con la plantilla, lamentablemente las lesiones tampoco la dejaron. En las decisiones que tomó la directiva estaba la no continuidad de la jugadora, por lo que liberar una plaza de extranjera también pudo ser la opción.

En síntesis

Tras perder la final del Apertura 2025 (la quinta derrota consecutiva en una final para el DT Ángel Villacampa), el Club América Femenil anunció las siguientes bajas oficiales:

Nicolette Hernández: La jugadora no renovó su contrato y se unirá al Boston Legacy de la NWSL en Estados Unidos.

La jugadora no renovó su contrato y se unirá al de la NWSL en Estados Unidos. Annie Karich: La futbolista concluyó su préstamo y regresa a su equipo de origen, también para unirse al Boston Legacy en su inicio en la NWSL.

La futbolista concluyó su y regresa a su equipo de origen, también para unirse al en su inicio en la NWSL. Jordan Brewster: Se decidió no mantener a la jugadora. Las lesiones pudieron ser un factor, y su salida ayuda a liberar una plaza de extranjera.

