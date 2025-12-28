Como en cada deporte, siempre hay atletas que se destacan por encima del resto gracias a su talento, consistencia y logros a lo largo de la historia. En el básquet no es diferente, ya que varias figuras han marcado una época y siguen siendo referencia para las nuevas generaciones de jugadores y aficionados.
A lo largo de los años, nombres como Michael Jordan, LeBron James y Kobe Bryant se han repetido constantemente en las discusiones sobre los mejores de todos los tiempos. Sus habilidades, récords y liderazgo dentro de la cancha los han convertido en íconos universales del baloncesto.
El histórico Shaquille O’Neal, quien para muchos también merece un lugar en estas listas, dio su opinión sobre quiénes considera los mejores jugadores de la historia del básquet. Su criterio refleja tanto su experiencia como leyenda del deporte como el conocimiento profundo que tiene sobre la evolución del juego.
Shaq fue contundente al señalar que, para él, solo hay tres jugadores que entran en la conversación por ser el mejor de todos: “Solo hay tres personas en la conversación sobre ‘El mejor de todos los tiempos’… Son Kobe Bryant, LeBron James y Michael Jordan”, expresó.
Los logros de LeBron James en su carrera
Títulos internacionales de selección
- Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
- Medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Japón 2006
- Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas de Las Vegas 2007
- Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
- Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024
Títulos NBA
- 10 veces finalista de la NBA
- 4 veces campeón de la NBA: 2012, 2013, 2016 y 2020
- 6 veces subcampeón de la NBA: 2007, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018
Logros de Kobe Bryant en su carrera
Títulos NBA
- 5 veces campeón de la NBA: 2000, 2001, 2002, 2009, 2010
Títulos internacionales de selección
- 2 veces medalla de oro olímpica con Estados Unidos: Pekín 2008, Londres 2012
Logros individuales
- 11 veces seleccionado al Primer Equipo All-NBA
Logros destacados de Michael Jordan
- 5 veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA
- 2 medallas de oro olímpicas
- 6 veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls
En síntesis
- Shaquille O’Neal seleccionó a Kobe Bryant, LeBron James y Michael Jordan como los mejores históricos.
- El exjugador afirmó que solo tres basquetbolistas integran la conversación sobre el mejor de todos.
- Shaquille O’Neal destacó que estos atletas mantuvieron un rendimiento sobresaliente durante periodos prolongados.