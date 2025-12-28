Como en cada deporte, siempre hay atletas que se destacan por encima del resto gracias a su talento, consistencia y logros a lo largo de la historia. En el básquet no es diferente, ya que varias figuras han marcado una época y siguen siendo referencia para las nuevas generaciones de jugadores y aficionados.

A lo largo de los años, nombres como Michael Jordan, LeBron James y Kobe Bryant se han repetido constantemente en las discusiones sobre los mejores de todos los tiempos. Sus habilidades, récords y liderazgo dentro de la cancha los han convertido en íconos universales del baloncesto.

El histórico Shaquille O’Neal, quien para muchos también merece un lugar en estas listas, dio su opinión sobre quiénes considera los mejores jugadores de la historia del básquet. Su criterio refleja tanto su experiencia como leyenda del deporte como el conocimiento profundo que tiene sobre la evolución del juego.

Shaq fue contundente al señalar que, para él, solo hay tres jugadores que entran en la conversación por ser el mejor de todos: “Solo hay tres personas en la conversación sobre ‘El mejor de todos los tiempos’… Son Kobe Bryant, LeBron James y Michael Jordan”, expresó.

Los logros de LeBron James en su carrera

Títulos internacionales de selección

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004

Medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Japón 2006

Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas de Las Vegas 2007

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024

Títulos NBA

10 veces finalista de la NBA

4 veces campeón de la NBA: 2012, 2013, 2016 y 2020

2012, 2013, 2016 y 2020 6 veces subcampeón de la NBA: 2007, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018

Logros de Kobe Bryant en su carrera

Títulos NBA

5 veces campeón de la NBA: 2000, 2001, 2002, 2009, 2010

Títulos internacionales de selección

2 veces medalla de oro olímpica con Estados Unidos: Pekín 2008, Londres 2012

Logros individuales

11 veces seleccionado al Primer Equipo All-NBA

Logros destacados de Michael Jordan

5 veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA

2 medallas de oro olímpicas

6 veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls

En síntesis

Shaquille O’Neal seleccionó a Kobe Bryant , LeBron James y Michael Jordan como los mejores históricos.

seleccionó a , y como los mejores históricos. El exjugador afirmó que solo tres basquetbolistas integran la conversación sobre el mejor de todos.

integran la conversación sobre el mejor de todos. Shaquille O’Neal destacó que estos atletas mantuvieron un rendimiento sobresaliente durante periodos prolongados.

