La noche en Cleveland comenzó con un panorama que parecía inclinarse por completo hacia los locales. Golden State llegó sin Stephen Curry, sin Jimmy Butler y sin Draymond Green, un escenario que en cualquier otro contexto habría significado un golpe casi definitivo. Sin embargo, los Warriors sorprendieron a los Cavaliers con un triunfo 99-94 con una actuación inesperada de Pat Spencer en su primera titularidad en la NBA, una actuación que más tarde provocaría los fuertes elogios de Steve Kerr.

El ritmo del partido fue cambiando a medida que el base-escolta asumió el mando. Golden State, que venía golpeado tras perder siete de sus últimos nueve encuentros, encontró bajo su conducción un orden distinto: posesiones más limpias, decisiones más rápidas y un temple que contrastó con la inconsistencia que había mostrado el equipo en semanas recientes. Spencer anotó 19 puntos, sumó siete asistencias y apenas perdió un balón en casi 30 minutos, hecho que llevó a Kerr a reconocer que Pat no será nunca como Curry, pero que tiene lo necesario para aportar su jerarquía al equipo en momentos claves.

Pat Spencer está siendo la nueva figura de Golden State Warriors. (GETTY IMAGES)

Los comentarios de Kerr sobre Pat Spencer

“Lo hemos visto crecer en estos dos años, pero su mejoría en el tiro es evidente. Antes evitaba los triples, penetraba más, tiraba flotadoras. Nunca será Steph, pero ahora sí es una amenaza. Su entrenador se dio cuenta de que Pat es ese hijo de put*, creo que quedó claro”, expresó Kerr en rueda de prensa.

El plantel respondió igual: la banca estalló tras uno de los triples del jugador, levantándose en pleno mientras Spencer celebraba mirando al público. Su historia, además, agrega un tinte especial. De estrella en el lacrosse universitario a pelear desde la G-League después de no ser elegido en el draft, su camino hasta Golden State estuvo marcado por la resiliencia. Consultado sobre si Spencer le recordaba a bases de su época, Kerr fue directo: “No sé si entra en una categoría. Es ese jugador que quieres en tu equipo porque nunca se guarda nada”.

El cierre del partido terminó por confirmar el impacto del debutante titular. Donovan Mitchell calentó motores en el cuarto cuarto e intentó arrastrar a los Cavaliers, pero Spencer detuvo el impulso local con 12 de sus 19 puntos en ese tramo, incluyendo un rebote crucial tras un fallo de Mitchell que habría empatado el marcador. Luego selló el resultado con dos tiros libres a 4.1 segundos del final.

Cleveland, atrapado en una noche gris, terminó con apenas 34.6% de acierto en tiros de campo y 23.8% en triples, incapaz de vulnerar a unos Warriors improvisados, disciplinados y, sobre todo, liderados por un Pat Spencer que decidió anunciarse en la liga.

En síntesis