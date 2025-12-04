Parecía que la tranquilidad acompañaría el tramo final del año para los San Antonio Spurs, pero la realidad terminó mostrando un escenario mucho más inquietante. El equipo que había sorprendido a toda la NBA con un arranque perfecto de 5-0 comenzó a sentir el peso de la ausencia de Victor Wembanyama, su prodigio francés, cuya lesión en la pantorrilla lo dejó fuera de combate justo cuando estaba desplegando números propios de un candidato al MVP: 26.2 puntos, 12.9 rebotes y 3.6 tapones por partido.

Hoy, los Spurs se mantienen en la quinta posición del Oeste con un respetable 13-6, un registro que habla de resiliencia, pero también de ansiedad: en Texas cuentan los días para volver a ver a su joven estrella. Y aunque el equipo ha respondido con un sólido 5-2 sin él, nadie en San Antonio pretende acostumbrarse a competir sin el jugador que cambia por completo el ecosistema de la franquicia.

La vuelta de Wembanyama está más cerca

En ese clima de expectativa creciente, Jeff McDonald, reconocido periodista seguidor de los Spurs, aportó algo de claridad y esperanza: “Si tuviera que apostar mi casa a que Wemby jugará la próxima semana por la Copa de la NBA, apostaría en contra. Si tuviera que apostar a que Wemby volverá para Navidad, creo que es casi seguro. La mejor apuesta está en un punto intermedio”.

Victor Wembanyama podría regresar antes de los esperado en San Antonio Spurs. (GETTY IMAGES)

A pesar de que la ausencia de Wemby es dura para San Antonio, la realidad es que el equipo ha sacado a relucir otros aspectos más que positivos en tiempos complicados. Sobre todo, quien se puso al frente de la plantilla (tal como se esperaba) fue De’Aaron Fox. El base, ex de los Sacramento Kings está luciendo su mejor repertorio para mantener un récord positivo de 15-6.

Esta situación preocupa en demasía a quienes compiten directamente con San Antonio en la Conferencia Oeste como Los Angeles Lakers y Golden State Warriors de LeBron James y Stephen Curry, respectivamente. Aunque son tres equipos con miradas y objetivos distintos, lo cierto es que el hecho de que Spurs y Wemby se sumen a la pelea no hace más que sumar un nuevo dolor de cabeza para dos franquicias que desean obtener algo de paz, lejos de rivales complicados.

McDonald subraya que la lesión no es alarmante, pero que la organización optará por la cautela absoluta con su joya generacional. Y aunque el tiempo de espera aún no termina, la posibilidad de un regreso navideño comienza a tomar fuerza. Para la afición de San Antonio, sería un regalo perfecto envuelto en esperanza, ilusión y la promesa de que la era Wembanyama está apenas comenzando.

