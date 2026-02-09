El día después del Super Bowl LX de la NFL tiene a Bad Bunny como gran protagonista. La victoria de Seattle Seahawks sobre New England Patriots fue inobjetable y la prensa ha puesto el foco en las reacciones al show de medio tiempo de ‘Benito’.

Una de las más controversiales fue la de Donald Trump, quien afirmó que la presentación de Bad Bunny en el Levi’s Stadium fue una “bofetada” a los Estados Unidos. Además, la calificó como el peor show de medio tiempo que jamás observó y completó: “Recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo real“.

Ahora bien, en medio de las críticas del presidente de los Estados Unidos, otra figura de renombre también opinó, pero de manera positiva. Estamos hablando de Tom Brady, histórico mariscal de campo retirado que es considerado además el mejor jugador de todos los tiempos en la NFL.

¿Qué dijo Tom Brady sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Tom Brady estuvo presente en el estadio para presenciar el Super Bowl y utilizó una sola palabra en sus redes sociales para calificar el show de Bad Bunny: “¡Increíble!”.

Captura de la historia que publicó Tom Brady en su Instagram

Puntualmente, el GOAT de la NFL compartió un fragmento del espectáculo musical de Bad Bunny en sus historias de Instagram y no solo escribió la palabra “increíble”, sino que además agregó tres corazones rojos. De esta manera, sentó una postura opuesta a la de Donald Trump.

Ahora bien, por desgracia para Brady, desde lo deportivo no fue una noche alegre para él, ya que sus queridos New England Patriots perdieron de manera categórica contra los Seahawks. Había sido la primera vez que los Patriots llegaban al Super Bowl desde la salida del propio Tom.

