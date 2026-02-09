Es tendencia:
NFL

La regla de la NFL que Donald Trump exigió modificar tras el Super Bowl LX

El presidente de los Estados Unidos hizo un fuerte descargo en contra del show de Bad Bunny y la propia NFL luego de la victoria de Seattle Seahawks.

Por Leandro Barraza

Donald Trump criticó a la NFL
© GETTY IMAGESDonald Trump criticó a la NFL

Donald Trump no se quedó callado luego del Super Bowl LX. El presidente de los Estados Unidos es seguidor de la NFL y no solo apuntó contra el show de Bad Bunny, sino también criticó a la liga por una regla que, a su parecer, es “ridícula” y debe ser “reemplazada de inmediato”.

En su cuenta de la red social Truth, Trump escribió: “América (Estados Unidos) establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia! No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo”.

Sin embargo, más adelante completó: “Recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo real”. Y cerró con un fuerte crítica para la liga: Por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva Regla de Inicio.

¿Qué es la nueva Regla de Inicio que Donald Trump exige modificar?

La NFL implementó una modificación en la que cada equipo debe ceder la posesión de la pelota al rival tanto cuando se anota, como al inicio del partido, de la segunda mitad o del tiempo extra. Sin embargo, la clave está en que se acortaron las distancias entre los jugadores.

Anteriormente los jugadores que atacaban y defendían se posicionaban lejos entre sí. No obstante, ahora hay solo cinco yardas entre uno y otro equipo con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones. Trump ya se había quejado de esto en 2025, asegurando que esta regla es afeminada.

¿Quién fue elegido como MVP del Super Bowl LX tras la victoria de los Seahawks?

¿Quién fue elegido como MVP del Super Bowl LX tras la victoria de los Seahawks?

En síntesis

  • Donald Trump calificó el espectáculo de medio tiempo como un desastre y una bofetada al país.
  • El mandatario exigió a la NFL reemplazar la Regla de Inicio que reduce distancias entre jugadores.
  • La nueva normativa de la liga sitúa a los equipos a solo cinco yardas de distancia.
Leandro Barraza
