¿Qué artistas se presentan en el show de medio tiempo del Super Bowl LX?

Falta menos de un mes para el Super Bowl LX de la NFL. El campeón de la temporada 2025-26 está muy cerca de conocerse y ya está definida tanto la sede como los artistas que se presentarán el próximo 8 de febrero en Santa Clara.

Meses atrás, Bad Bunny fue confirmado como el artista estelar que brindará espectáculo en el emblemático show de medio tiempo. Kendrick Lamar dejó la vara realmente alta con su presentación en 2025, pero hay altas expectativas por lo que pueda hacer ‘Benito’.

Ahora bien, en las últimas horas también se confirmó la presencia de la histórica banda de rock Green Day, aunque estos últimos no serán parte del show de medio tiempo. Por el contrario, Billie Joe Armstrong y compañía darán un espectáculo antes del inicio del partido.

Bad Bunny y Green Day se presentarán en el Super Bowl de 2026 (GETTY IMAGES)

¿Qué equipos se enfrentan en el Super Bowl LX?

Los finalistas de la NFL 2026 todavía no están confirmados. El Super Bowl LX se jugará entre los ganadores de New England Patriots vs. Denver Broncos y Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams. ¿La sede? El Levi’s Stadium en Santa Clara.

