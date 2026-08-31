Gustavo Lema volverá a la Liga MX

Gustavo Lema fue una parte importante en varios campeonatos del cuerpo técnico de Antonio Mohamed, llegó a Pumas con la intención de lograr lo mismo, pero el “Turco” abandonó el barco de manera prematura y la directiva auriazul le permitió continuar como DT y no como auxiliar, aunque fue de menos a más con el equipo.

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Uno de sus logros fue llegar a los Cuartos de Final, pero lamentablemente cayó ante Rayados en el Apertura 2024. Una derrota ante Tijuana en 2025 fue el fin de la era de Lema, por lo que de ahí fue a su primera experiencia internacional como entrenador en el Audax Italiano en Chile, pero ahora, tras ese paso regresa a la Liga MX.

El nuevo equipo de Gustavo Lema en la Liga MX

En esta ocasión, de acuerdo con la información de César Luis Merlo, el conjunto de FC Juárez se hará de los servicios del estratega. Llega a los Bravos para firmar por hasta junio del 2027. Y es que aunque el equipo fronterizo levantó en la Leagues Cup, en el Apertura 2026 no ha sumado ningún punto en las seis fechas y busca a Gustavo para retomar el camino.

Salvador Valero era quien se encargaba de ese equipo, después de la salida de Caixinha, pero ahora será Lema quien tome las riendas. Hay que destacar que el 31 de julio se midieron precisamente ante los auriazules y consiguieron una victoria de 3-0, por lo que si no es en una hipotética liguilla, en este torneo no se volverían a enfrentar.

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En síntesis