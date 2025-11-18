Leo Suárez eligió al mejor entrenador que tuvo en México: “Fue con el que más aprendí”

Leonardo Suárez es uno de los jugadores que salió de Pumas UNAM en el mercado de pases de mitad de año, que coincidió entre el Mundial de Clubes 2025 y el inicio del Apertura 2025 de la Liga MX. Su destino fue Estudiantes de La Plata de Argentina, retornando a jugar al país tras 11 años.

El futbolista de 29 años le puso fin a una etapa de 5 años y medio en México, cuando arribó a América a principios del 2020, en el epílogo de la pandemia de Covid-19. Luego, en 2022 tuvo un ciclo en Santos Laguna y posteriormente, a inicios del 2024, pasó a los Universitarios.

En diálogo con Bolavip, el jugador habló de su etapa en México y destacó al mejor entrenador que tuvo en su estadía. Así respondió: “Con todos aprendí mucho, bueno, malo. En México, de los que más aprendí fue André Jardine. Impresionante. Bueno, no hace falta que lo diga, todo lo que ganó“.

En América, Leo Suárez ganó el único título de su carrera a nivel clubes, el Apertura 2023. [Foto: Getty Images]

Pero también, más allá de su elección, se acordó de otros dos entrenadores que tuvo en suelo mexicano: “Tengo un cariño muy grande con el Tano (Ortiz), con Gustavo (Lema). Con Gustavo tuve una relación muy linda que forjé en el día a día con su cuerpo técnico“.

Sobre el DT de su actual equipo, Estudiantes de La Plata, mencionó: “Afuera de la cancha es una persona muy tranquila, cercano. Adentro de la cancha es lo que necesita un jugador de un técnico. Te hace sentir el entrenamiento. Te hace vivir el día a día como un partido. Por eso (Eduardo Domínguez) ganó tanto en Estudiantes“.

¿En América lo consideran traidor por ir a Pumas UNAM?

El jugador también reflexionó sobre jugar en dos equipos que son grandes rivales entre sí y la reacción de los aficionados: “Siempre hay ese contacto porque son tan fanáticos de un equipo. Yo los entiendo porque yo sería igual. Pero también hay gente, aunque no parezca, que me deseó el bien“. “La gente que me habrá dicho algo malo es parte del futbol, es el folklore. Así como los elogios, también se disfruta alguna puteada“, comentó con una sonrisa.

