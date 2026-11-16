De nueva cuenta el conjunto de Tigres se estaría fijando en un jugador de Pumas y en esta ocasión sería Pedro Vite.

Desde hace ya algunos años la rivalidad entre Pumas y Tigres va más allá del terreno de juegos y es que dentro de la plantilla regiomontana se han fijado en varias ocasiones en jugadores que han sido importantes para el equipo auriazul y al tener de cierta manera el dinero para poder hacer los fichajes, terminan por llevárselos.

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El semestre anterior, los universitarios perdieron a uno de sus jugadores más arropados por la afición, Guillermo Martínez. Aunque se pensaba que el jugador se mantendría con el nivel que tenía estando con la escuadra auriazul, siendo clave en el esquema de la delantera y potenciándose con la llegada de Efraín Juárez terminó por irse a la UANL.

Pedro Vite quiere irse a Tigres

Lamentablemente, ha sido el peor torneo que ha tenido esta escuadra y además fue abucheado por la propia afición de Pumas cuando se midieron ambos clubes. Ahora, todo indica que Pedro Vite podría seguir los pasos del “Memote” y convertirse en uno de los “no queridos” en caso de que se concretara su llegada a los felinos.

De acuerdo con la información de Miguel Arizpe en RG La Deportiva, ahora sería el entorno del jugador ecuatoriano quien ya estaría entablando conversaciones con la directiva de Tigres y es que en esta ocasión y según lo que menciona esta fuente, sería el propio jugador quien ya no desea continuar en el cuadro universitario.

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¿Sí podría irse a Tigres?

Cabe mencionar que en caso de que Tigres no pague la cláusula de salida, tendría que buscar un préstamo del jugador, ya que aún tiene contrato con los de Pedregal hasta julio del 2029. De igual manera, este parece un rumor, ya que aún la directiva felina no ha logrado ajustarse después del fracaso que tuvieron al no clasificar a Liguilla este torneo.

En síntesis