¿Qué necesita Esteban Solari y Pumas para clasificar a la Liguilla tras la victoria de Rayados?

Con la victoria de Rayados sobre Querétaro de este fin de semana, Esteban Solari y Pumas de la UNAM comienzan a sacar la calculadora para averiguar la manera en la que pueden clasificar a la Liguilla del Apertura 2026.

Los Pumas de la UNAM encaran un panorama sumamente adverso en su búsqueda por acceder a la Liguilla del Apertura 2026. El reciente triunfo de los Rayados de Monterrey frente a Querétaro ha colocado al cuadro regiomontano prácticamente fuera de su alcance a falta de una sola jornada por disputarse en el certamen.

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Luego de imponerse por 0-1 en la cancha del Estadio Corregidora, La Pandilla escaló hasta la séptima posición de la tabla general con 24 puntos en 16 partidos, situándose justo por encima del Club León, escuadra que actualmente cierra la zona de clasificación en el octavo peldaño con 23 unidades.

Por su parte, Pumas marcha en el decimoprimer sitio con 21 puntos cosechados en 16 compromisos, teniendo hasta tres clubes distintos interpuestos en el camino hacia Monterrey: León (23), Pachuca (22) y Xolos de Tijuana (también con 22). Esteban Solari se jugará el boleto directo frente a los regiomontanos el próximo sábado 21 de noviembre, aunque la ruta hacia la Fiesta Grande luce bastante empinada.

El escenario de Pumas para clasificar a Liguilla

En primera instancia, cualquier igualada contra Monterrey el sábado dejaría a los universitarios sin siquiera la posibilidad matemática de alcanzar al León en la octava plaza. Esto implica que el requisito indispensable para la escuadra de la UNAM es conquistar los tres puntos en casa, si bien ni siquiera el triunfo garantiza por sí solo el pase a la siguiente ronda.

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En lo que respecta al resto de la cartelera para los intereses auriazules, la afición universitaria deberá seguir con lupa los compromisos de sus adversarios directos en la tabla. Tijuana recibirá al Atlante en calidad de local, misma condición en la que Pachuca se medirá ante Toluca, mientras que León visitará a Santos Laguna en la Comarca.

Partiendo de una hipotética victoria de Pumas, en caso de que Xolos y Tuzos, ambos estacionados con 22 puntos, no consigan sumar de a tres y dejen unidades en el camino, serían rebasados automáticamente por la UNAM; de lo contrario, se volverían matemáticamente inalcanzables.

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Por el bando de La Fiera, al contar con 23 unidades, el escenario idóneo para los felinos del Pedregal sería que cayeran derrotados ante Santos, dado que un triunfo esmeralda los catapultaría hasta los 26 puntos, volviéndolos inalcanzables. Si los panzas verdes empatan, la diferencia de goles entraría en escena como criterio de desempate, y con León ostentando un +2, todo dependería de la cantidad de anotaciones que Pumas logre endosarle a Rayados.

La otra vía disponible consiste en dar alcance al propio Monterrey, cuyo principal obstáculo radica en el diferencial de anotaciones, pues los norteños acumulan 24 puntos y un registro de +2, frente al -2 que presenta Pumas. Bajo ese supuesto, una victoria universitaria por margen de dos goles dejaría a ambos conjuntos con saldo de cero, pero Rayados conservaría la ventaja por mayor cantidad de tantos anotados, por lo que la llave maestra para superar a los regiomontanos exigiría un triunfo auriazul por diferencia de tres goles, dejando un balance de +1 contra -1.

En síntesis

Pumas de Esteban Solari tiene 21 puntos en el decimoprimer sitio del Apertura 2026 .

de Esteban Solari tiene 21 puntos en el decimoprimer sitio del . Pumas enfrenta a Rayados el 21 de noviembre; debe ganar por tres goles para superarlos.

enfrenta a Rayados el 21 de noviembre; debe ganar por tres goles para superarlos. León (23), Pachuca (22) y Xolos (22) están arriba de Pumas en la tabla.