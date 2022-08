La afición mexicana tenía grandes expectativas puestas en el Mundial de Rusia 2018. Incluso, todo hacer indicar que la Selección Mexicana llegó mejor preparada para aquel certamen, en comparación con el que disputará próximamente en Qatar. El Tri llegó a aquella edición con un mejor funcionamiento, mientras que ahora, con Gerardo Martino, buscará encontrar su mejor nivel una vez de inicio la competición.

En esta ocasión, México deberá compartir grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita, por lo que en los papeles, deberá aspirar a un lugar en los octavos de final. La Albiceleste llega entre las favoritas, pero entre europeos y mexicanos puede darse un gran duelo por seguir en carrera. En comparación con el Mundial que se viene, repasamos cuáles fueron los rivales que le tocaron a la Selección Mexicana en Rusia 2018.

Alemania

El estreno para México en el Mundial de Rusia 2018, no podía resultar más complejo. El Tri debía debutar ante Alemania, campeón cuatro años antes, en suelo brasileño. Con un equipo repleto de figuras como Manuel Neuer, Toni Kroos, Joshua Kimmich, Thomas Muller y Timo Werner, los conducidos por Joachim Low se llevaron una gran sorpresa. En la apertura del Grupo F, México dio la sorpresa y venció por 1-0 gracias a un gol del Chucky Lozano. Fue un gran planteo del Profe Osorio, que comenzó a marcar la decepción alemana en aquella edición, ya que no logró pasar la fase de grupos.

Corea del Sur

El Tri pisó fuerte incluso en la segunda jornada del Grupo. Ante Corea del Sur, México comenzó ganando gracias a un penal convertido por Carlos Vela, mientras que en el complemento, Chicharito Hernández estiró la ventaja. Los asiáticos descontaron por intermedio de Heung-Min Son, pero los dirigidos por el Profe Osorio se quedaron con el triunfo por 2-1 y pusieron un pie en la próxima instancia.

Suecia

Con seis puntos sobre seis posibles, México llegó con grandes chances de clasificación, pero las matemáticas todavía no le aseguraban el pase. Incluso, la misma corrió peligro, ya que Suecia lo goleó por 3-0 con goles de Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist y Edson Álvarez en propia puerta. El Tri no estuvo fino de cara a portería y quedó a salvo gracias a que Alemania no pudo con Corea del Sur: el 2-0 de los asiáticos dejó como líder a Suecia y escolta a México. No obstante, eso hizo que el próximo rival sea Brasil, que en octavos de final, eliminó al Tri con un 2-0 obra de Neymar y Roberto Firmino.