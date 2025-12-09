Aunque todavía debe disputarse la Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres UANL, la mayoría de los equipos de la Liga MX están empezando a protagonizar los primeros movimientos del mercado de pases invernal. Y con la salida de Sergio Ramos ya confirmada, Rayados tiene un problema para resolver a corto plazo si es que no quiere perder jerarquía en la línea de la defensa.

Dicho por el mismísimo Tato Noriega, es un hecho que Domènec Torrent continuará al frente de La Pandilla en 2026. Como prioridad absoluta, el entrenador español buscará convencer a la directiva regiomontana de conseguir un fichaje clave en la zaga… y un nombre se habría filtrado por la prensa.

Ramón Juárez estaría en el radar de Monterrey

De acuerdo a la información del Flaco Sandoval, conductor y narrador en W Deportes, Ramón Juárez es una de las opciones que tiene en carpeta el equipo de la Sultana del Norte para reforzar la defensa en el próximo campeonato. Es cierto que recientemente renovó su vínculo con el Club América, pero no sería de la consideración de André Jardine, quien tendría otras prioridades en el puesto.

Ramón Juárez buscaría minutos para meterse en el Mundial 2026 (Getty Images)

Según la misma fuente, a través de su cuenta personal en X, la intención de las autoridades de Rayados sería obtener la totalidad de la carta del joven futbolista mexicano a cambio de una compra definitiva. En el Nido, para dejar ir al jugador de 24 años, solicitarían un monto cercano a los 6 millones de dólares.

Ramón Juárez sumó 982 minutos en el último campeonato de la Liga MX. André Jardine lo utilizó como titular 11 veces y marcó dos goles: uno contra La Pandilla, en el Estadio BBVA de Monterrey, y otro frente a Puebla, en el Ciudad de los Deportes. Respecto a lo disciplinario, el defensa recibió una sola tarjeta amarilla y no fue expulsado durante todo el campeonato, mostrando una buena conducta.

