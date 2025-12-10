Nicolás Larcamón expuso al gran culpable de la eliminación de Cruz Azul ante Flamengo: ”A estos niveles…”

La ilusión de Cruz Azul se derrumbó muy pronto. El equipo mexicano viajó a Doha, Qatar, para afrontar el Derbi de las América contra Flamengo con el claro objetivo de llegar a la definición de la Copa Intercontinental frente al PSG. Sin embargo, hablando ya del trámite del partido, muy pocas cosas salieron como lo esperaba el entrenador, Nicolás Larcamón, al momento de la planificación.

Publicidad

Publicidad

En lo estadístico, durante grandes pasajes del juego se vio una paridad. Lamentablemente para el conjunto azteca, un grosero error de Gonzalo Piovi en el inicio del encuentro le permitió a Giorgian de Arrascaeta abrir el marcador y, desde ese entonces, todo fue cuesta arriba para La Máquina Cementera.

Tweet placeholder

Nicolás Larcamón, duro por el error de Gonzalo Piovi

”Una lástima porque el desarrollo del partido fue muy parejo y, por momentos, favorable para los dos. Pagamos caros algunos errores que a estos niveles no podemos cometer”, expuso el estratega argentino, aún en el campo de juego, en una plática que tuvo con la transmisión oficial de FIFA+.

Publicidad

Publicidad

Gonzalo Piovi fue amonestado a los 95 minutos por empujar a Nicolás De La Cruz (Getty Images)

Nicolás Larcamón confió en Gonzalo Piovi poniéndolo como titular, armando la zaga de la defensa central junto al colombiano Willer Ditta. Desafortunadamente, la metodología de intentar armar el ataque desde el saque de portería resultó ser un arma de doble filo para Cruz Azul, que falló por su ambición.

ver también Los mejores memes de la eliminación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

En síntesis

Nicolás Larcamón señaló los errores defensivos como causa de la eliminación ante Flamengo .

señaló los errores defensivos como causa de la eliminación ante . Gonzalo Piovi cometió el fallo clave que permitió el gol de Giorgian de Arrascaeta .

cometió el fallo clave que permitió el gol de . Cruz Azul perdió la oportunidad de jugar contra el PSG en la Copa Intercontinental.

Publicidad