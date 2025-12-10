Es tendencia:
Nicolás Larcamón expuso al gran culpable de la eliminación de Cruz Azul ante Flamengo: ”A estos niveles…”

Aunque no lo mencionó abiertamente, Nicolás Larcamón detalló el error de Gonzalo Piovi como una de las principales causas de la derrota ante Flamengo en Qatar.

Por Tomas Vetere

Nicolás Larcamón encontró paridad en la derrota ante Flamengo, pero expuso dónde se perdió el partido
© Imago 7Nicolás Larcamón encontró paridad en la derrota ante Flamengo, pero expuso dónde se perdió el partido

La ilusión de Cruz Azul se derrumbó muy pronto. El equipo mexicano viajó a Doha, Qatar, para afrontar el Derbi de las América contra Flamengo con el claro objetivo de llegar a la definición de la Copa Intercontinental frente al PSG. Sin embargo, hablando ya del trámite del partido, muy pocas cosas salieron como lo esperaba el entrenador, Nicolás Larcamón, al momento de la planificación.

En lo estadístico, durante grandes pasajes del juego se vio una paridad. Lamentablemente para el conjunto azteca, un grosero error de Gonzalo Piovi en el inicio del encuentro le permitió a Giorgian de Arrascaeta abrir el marcador y, desde ese entonces, todo fue cuesta arriba para La Máquina Cementera.

Nicolás Larcamón, duro por el error de Gonzalo Piovi

”Una lástima porque el desarrollo del partido fue muy parejo y, por momentos, favorable para los dos. Pagamos caros algunos errores que a estos niveles no podemos cometer”, expuso el estratega argentino, aún en el campo de juego, en una plática que tuvo con la transmisión oficial de FIFA+.

Gonzalo Piovi fue amonestado a los 95 minutos por empujar a Nicolás De La Cruz

Nicolás Larcamón confió en Gonzalo Piovi poniéndolo como titular, armando la zaga de la defensa central junto al colombiano Willer Ditta. Desafortunadamente, la metodología de intentar armar el ataque desde el saque de portería resultó ser un arma de doble filo para Cruz Azul, que falló por su ambición.

En síntesis

  • Nicolás Larcamón señaló los errores defensivos como causa de la eliminación ante Flamengo.
  • Gonzalo Piovi cometió el fallo clave que permitió el gol de Giorgian de Arrascaeta.
  • Cruz Azul perdió la oportunidad de jugar contra el PSG en la Copa Intercontinental.
