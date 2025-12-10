En el marco del Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental 2025, Cruz Azul cayó 2-1 ante Flamengo de Brasil y perdió la oportunidad de sumar de entrada un título internacional e ir por otro ante el Pyramids FC de Egipto. Un error al principio del partido los condenó.

Publicidad

Publicidad

El partido arrancó torcido luego del garrafal error de Gonzalo Piovi que terminó con la anotación de Giorgian De Arrascaeta. Sin embargo, el equipo se levantó y empató sobre el final del primer tiempo con un golazo de Jorge Sánchez. Luego, en el complemento, el uruguayo volvió a anotar para adelantar otra vez a los suyos.

Tweet placeholder

“Larcamon no puede seguir en cruz azul. Ya regalo 2 torneos. Ni siquiera debió dirigir este torneo“, “Urge un técnico que no se Larcagon“, “¿A qué hora anuncian la renuncia de Larcamon?“, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

“Ya no regreses a México” fue otra de las duras críticas que recibió el director técnico argentino. “Desde el 7-0 contra Seattle @NLarcamon se tuvo que ir, es un entrenador de equipos chicos, nunca hizo nada relevante con el equipo una temporada para el olvido“, otras de las opiniones que se pudieron observar.

La afición de Cruz Azul se expresó por la derrota ante Flamengo

ver también Los mejores memes de la eliminación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad