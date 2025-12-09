Rayados de Monterrey se volvió a quedar sin posibilidades de ser campeón del futbol mexicano. El club regio igualó 3-3 ante Toluca en la serie de semifinales y no pudo avanzar, ya que los Diablos Rojos clasificaron por ventaja deportiva tras haber terminado más arriba en la tabla. Con esto, el conjunto regiomontano cerró un nuevo torneo sin poder alcanzar la final.

Además de la eliminación, llegó otra noticia que golpeó fuerte en la institución: se confirmó que Sergio Ramos tomó la decisión de no renovar su contrato con Rayados y continuará su carrera en otro club. La salida del defensor español obliga al equipo a replantear su proyecto deportivo y empezar a buscar un reemplazo de jerarquía.

Tato Noriega, presidente de Monterrey, rompió el silencio luego del duro cierre de torneo y habló sobre el futuro inmediato del equipo. El directivo se refirió tanto a Sergio Ramos como al técnico Domenec Torrent y al mediocampista Sergio Canales, piezas claves del plantel.

Las declaraciones de Noriega

“La plática con Domenec Torrent fue en dos sentidos: la primera, de lo que ha pasado, de lo que vivimos y de lo que sentíamos; y después, darle vuelta a la página para pensar en lo que viene”, explicó Noriega sobre el entrenador, dejando claro que ya se analiza la planeación para el 2026.

Respecto a Sergio Ramos, reafirmó la decisión del defensor de no continuar, algo que ya se había adelantado tras la semifinal. La directiva entiende su postura y trabaja en opciones para cubrir su salida en el próximo mercado.

Por último, Noriega confirmó la situación de Sergio Canales, despejando dudas sobre una posible salida: “Sergio es un jugador fundamental y que queremos todos. Él tiene contrato y una extensión automática que depende del rendimiento, así que por lo pronto no es un tema”.