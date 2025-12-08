El conjunto de Rayados terminó su participación en el Apertura 2025, luego de que cayera en las semifinales ante Toluca. La escuadra regiomontana ha tenido varios procesos a lo largo de los años donde no han podido coronarse campeones pese a los millones que le han invertido desde la presidencia deportiva.

Luego de lo sucedido en el duelo ante los Diablos Rojos y un fracaso nuevo, uno de los temas de los que más se habló fue de la posible salida de Domenec Torrent como director técnico y es que varios aficionados apuntaron a que los cambios que hizo para este duelo terminaron por afectar a la escuadra con ese resultado.

Esto se agravó luego de que se diera a conocer la versión de que el estratega habría dicho adiós a sus jugadores después del encuentro, pero más tarde se reveló que en realidad había sido un malentendido donde el DT no sabía que tenían que presentarse al día siguiente y los jugadores también pensaron que era porque se iba.

¿Ya se va Domenec Torrent?

Ante eso, el “Tato” Noriega fue abordado por los medios y lo cuestionaron al respecto. El directivo mencionó que el técnico no podría irse porque tiene un contrato que actualmente es vigente, es algo que no estaba en duda, sólo fue una cuestión que se tergiversó en los medios y por ello se pensaba que estaría fuera de la institución.

“Lo de ratificación no es necesario porque hay un contrato vigente, entonces eso no toca y más o menos por ahí va nuestro diálogo, que es un diálogo permanente no es que ya haya terminado, empezó ayer después del viaje y demás, pero hoy se mantiene y los días subsecuentes también” Tato Noriega

