Tato Noriega, Presidente Deportivo de Rayados, rompió el silencio sobre la salida de Sergio Ramos

El ciclo de Sergio Ramos en Rayados llegó a su fin luego del pitazo final del sábado pasado, cuando Monterrey perdió con Toluca y quedó eliminado de la semifinal. “Fue mi último juego”, comentó el defensa español al terminar el partido de la Liga MX.

Después de la eliminación de Monterrey, José Antonio Noriega, Presidente Deportivo del club, habló con la prensa de diversos temas relacionados al equipo y al futuro. Además, el directivo se mostró sorprendido por el gesto de Sergio Ramos de anunciar su salida tan rápido.

Tato Noriega sobre Sergio Ramos

“Bueno, como les venía diciendo, las pláticas estaban abiertas. Es verdad que se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo. Nos sorprendió la decisión de Sergio (Ramos) de hacerlo saber inmediatamente de terminar el partido“, comentó en un inicio Tato Noriega.

“Pero tiene su derecho y hubiera sido más temprano que tarde que lo hubiéramos hecho alguna de las dos partes; en común acuerdo veíamos que no había la posibilidad de continuar”, agregó el Presidente Deportivo de Rayados acerca de Sergio Ramos.

Por otro lado, Tato Noriega manifestó que no hubo ningún inconveniente en particular a la hora de intentar negociar con Sergio Ramos: “No había algo que corregir, algo que disentir, porque veníamos platicando desde hace tiempo atrás. Había varios elementos que nos hacían pensar que el final iba a ser ese, él tomó la decisión de adelantar ese final y aparte darlo a conocer“.

Por último, el directivo de Monterrey aseguró que Sergio Canales continuará en la institución el año próximo: “Él tiene contrato, y una extensión automática que depende del rendimiento. Sergio es sobresaliente en el rendimiento, así que no es un tema”.

En síntesis