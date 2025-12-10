Los mejores memes de la eliminación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Se terminó el sueño de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025. La Máquina Cementera viajó a Qatar para disputar el prestigioso torneo, al que accedió como campeón de la Concachampions, pero cayó por 2-1 ante Flamengo en el Derbi de las Américas y quedó eliminado en su debut.

Publicidad

Publicidad

La derrota de los comandados por Nicolás Larcamón comenzó a gestarse luego de un garrafal error de Gonzalo Piovi en salida en el primer cuarto de hora del encuentro. Sin embargo, Jorge Sánchez logró la igualdad con un golazo antes el descanso.

Ya en el complemento, Giorgian de Arrascaeta volvió a poner en ventaja a Flamengo a los 71 minutos y el marcador no volvió a moverse. Mientras tanto, en las redes sociales se jugó un partido aparte con los memes y reacciones a lo largo de todo el encuentro. A continuación, repasa lo mejor.

Mejores memes de la derrota de Cruz Azul ante Flamengo por la Copa Intercontinental

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuenta como título oficial el Derbi de las Américas? Qué se juegan Cruz Azul y Flamengo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad