Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Intercontinental

Los mejores memes de la eliminación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

La Máquina Cementera no pudo con Flamengo en el debut y se despidió rápidamente del certamen.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Portada de memes de Cruz Azul vs. Flamengo
© Capturas de XPortada de memes de Cruz Azul vs. Flamengo

Se terminó el sueño de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025. La Máquina Cementera viajó a Qatar para disputar el prestigioso torneo, al que accedió como campeón de la Concachampions, pero cayó por 2-1 ante Flamengo en el Derbi de las Américas y quedó eliminado en su debut.

Publicidad

La derrota de los comandados por Nicolás Larcamón comenzó a gestarse luego de un garrafal error de Gonzalo Piovi en salida en el primer cuarto de hora del encuentro. Sin embargo, Jorge Sánchez logró la igualdad con un golazo antes el descanso.

Ya en el complemento, Giorgian de Arrascaeta volvió a poner en ventaja a Flamengo a los 71 minutos y el marcador no volvió a moverse. Mientras tanto, en las redes sociales se jugó un partido aparte con los memes y reacciones a lo largo de todo el encuentro. A continuación, repasa lo mejor.

Mejores memes de la derrota de Cruz Azul ante Flamengo por la Copa Intercontinental

Publicidad
¿Cuenta como título oficial el Derbi de las Américas? Qué se juegan Cruz Azul y Flamengo

ver también

¿Cuenta como título oficial el Derbi de las Américas? Qué se juegan Cruz Azul y Flamengo

Publicidad
Publicidad
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Fanki tomó una decisión con las entradas del partido de la Selección Mexicana vs. Portugal
Selección Mexicana

Fanki tomó una decisión con las entradas del partido de la Selección Mexicana vs. Portugal

Nicolás Larcamón expuso al culpable de la eliminación ante Flamengo: ''A estos niveles...''
Cruz Azul

Nicolás Larcamón expuso al culpable de la eliminación ante Flamengo: ''A estos niveles...''

¿Por qué no juegan Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé en Athletic Bilbao vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26?
Champions League

¿Por qué no juegan Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé en Athletic Bilbao vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26?

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Manchester City?
Champions League

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Manchester City?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo