Ex Monterrey: Sergio Ramos podría vivir su última aventura en Europa y enfrentarse al Real Madrid

Sergio Ramos aún no le ha dicho adiós al futbol. El defensor español se ha mantenido sin actividad oficial tras su experiencia vistiendo la camiseta de los Rayados de Monterrey; sin embargo, reacio a colgar los botines, el veterano zaguero mantiene la firme aspiración de retornar a los terrenos de juego.

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Uno de los escenarios proyectados contemplaba la adquisición del Sevilla en sociedad con el fondo de inversión Five Eleven Capital para tomar entre el 60% y el 80% del paquete accionario del club. No obstante, sus ambiciones como futbolista lo colocan ante la posibilidad no solo de medirse a la escuadra hispalense, sino también de reencontrarse con el Real Madrid en un último capítulo en el balompié europeo.

Sergio Ramos con posibilidades de llegar al Getafe

La institución que irrumpió en las últimas horas como opción viable es el Getafe de José Bordalás. El presidente del conjunto afincado en la Comunidad de Madrid reveló que Sergio Ramos figura en la lista de candidatos para reforzar al plantel en la temporada 2026-27, habiendo sostenido incluso conversaciones formales con el hermano y apoderado del legendario defensor, René Ramos.

En la emisión del programa Tablero Deportivo de Radio Nacional en España, Ángel Torres Sánchez ofreció detalles sobre los acercamientos directos: “Ha estado hablando conmigo su hermano, su agente. Tenemos seis centrales, no era una posición… el míster necesitaba bandas, pero no es tarde, está en la lista de futuribles“.

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🚨⚽ EXCLUSIVA en #TableroDeportivo de @rne: Ángel Torres abre la puerta a Sergio Ramos en el @GetafeCF



🗣️ "Está en la lista de futuribles, pero no era la prioridad" pic.twitter.com/IkEuIK7Tzg — RNE Deportes (@RNEdeportes) October 18, 2026

A pesar de tratarse de una zona del campo donde la plantilla azulona cuenta con diversas alternativas, el jerarca del Getafe no descartó un movimiento estratégico para la ventana de transferencias invernal: “Podría venir, porque es un tema que llevamos tiempo detrás, pero no era la prioridad, era conseguir bandas. Si en enero traemos un central… pero esa posición la tenemos bien cubierta“, añadió Ángel Torres.

Cabe recordar que el Getafe concretó recientemente el fichaje de Dani Carvajal como agente libre tras concluir su vínculo con el Real Madrid. Próximo a cumplir 41 años en marzo, Sergio Ramos podría convertirse en otro excapitán merengue en desembarcar en el Coliseum, dentro de una campaña donde la escuadra getafense compite en la UEFA Conference League.

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En síntesis