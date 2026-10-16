Luca Orellano no pudo jugar con Rayados frente a América en la jornada pasada, pero el argentino regresaría este fin de semana.

Rayados lleva dos partidos sin ganar en la Liga MX, después de perder con Atlante y de empatar con América, y el club regiomontano no puede permitirse otro encuentro sin obtener los 3 puntos, especialmente pensando en lograr el objetivo mínimo de meterse en la Liguilla del torneo.

Publicidad

En este sentido, el equipo dirigido por Matías Almeyda se enfrenta el próximo domingo con Pachuca en el Gigante de Acero. En la previa al duelo ante los Tuzos, el entrenador argentino recibió una buena noticia en el último entrenamiento con el regreso de Luca Orellano.

Recordemos que Luca Orellano no estuvo disponible por molestias musculares para jugar con Rayados frente al América en la jornada pasada y en el inicio de semana no pudo entrenarse con el grupo normalmente.

No obstante, de acuerdo a lo revelado por el periodista Felipe Galindo, Luca Orellano se sumó al entrenamiento de este jueves y lo pudo sobrellevar sin problemas físicos y apunta a estar presente en la convocatoria para volver a jugar con Monterrey.

Publicidad

Luca Orellano convirtió 4 goles en 33 partidos con Rayados (Getty Images)

El extremo argentino ha sido titular en 7 de los 10 partidos que disputó Rayados en el Apertura 2026 (la Pandilla tiene un juego pendiente), un dato que muestra la importancia que tiene Luca Orellano en el diagrama de Matías Almeyda.

Monterrey está ahora mismo afuera de puestos de Liguilla, aunque se encuentra a un solo punto de Xolos, que es el último clasificado. Además Rayados todavía tiene que disputar un partido, por lo tanto el equipo de Matías Almeyda tiene buenas chances pero no puede permitirse no ganarle a Pachuca este domingo.

Publicidad

Los partidos que le quedan a Rayados

Pachuca (local)

Club Puebla (visitante)

Chivas (local)

Xolos (local)

Toluca (visitante)

Querétaro (visitante)

Pumas (visitante)

En síntesis