Ante la repentina salida de Germán Berterame, que no estaba en los planes al comenzar el año, de inmediato en la Sultana del Norte se pusieron a trabajar. Por estos días, la directiva de Rayados trabaja activamente en la llegada de un centrodelantero que pueda suplir la cuota goleadora del mexico-argentino. Una tarea nada sencilla, pero para la cual tienen dinero fresco.

Ante esta búsqueda, el primer nombre que había surgido y que durante esta semana se instaló había sido el de Uros Durdevic, el artillero del Atlas. Sin embargo, si bien el experimentado futbolista de los ‘Zorros’ interesa, había otro ‘tapado’ que se conoció esta noche. Y al igual que el rojinegro, también es un atacante extranjero de trayectoria.

De acuerdo a lo revelado por el periodista regiomontano Felipe Galindo, reconocido corresponsal de Monterrey, el apuntado es Rafael Santos Borré. Un atacante colombiano de 30 años de edad, con pasado en equipos grandes, experiencia en Europa y un palmarés de primer nivel. Sin dudas, se trata de un nombre fuerte en el continente.

Rafa Santos Borré, el nuevo ‘9’ en carpeta de Rayados [Foto: Getty]

Actualmente, el delantero milita en el Internacional de Porto Alegre, popular club del Brasileirao. Allí tiene contrato vigente hasta diciembre del 2028 (otros tres años de vínculo). Bajo esas circunstancias, un traspaso definitivo sería lo más viable, aunque una cesión con cargo también podría funcionar, con presión del futbolista.

En la pasada temporada, aportó 8 goles y 4 asistencias en 47 encuentros, repartidos en 2856 minutos (31 partidos completos jugados). Si bien está a las claras que el 2025 no fue su mejor año, su currículum lo respalda y eso lo tiene bien considerado por Inter de Brasil, más allá de sus números. Además, en este 2026 lleva 2 goles y 1 asistencia en 2 juegos, por lo que ya comenzó el año con el pie derecho y mejores sensaciones.

La carrera de Rafael Santos Borré antes del interés de Rayados:

En sus trece años de trayectoria profesional, el delantero ha vestido las camisetas de Deportivo Cali (Colombia), Villarreal (España), River Plate (Argentina), Frankfurt (Alemania), Werder Bremen (Alemania) e Internacional (Brasil). Tuvo tres pasos por el futbol europeo, y el resto de su camino lo ha hecho en Sudamérica, por lo que le abre la puerta a equipos de Concacaf.

Por otra parte, el colombiano sabe bien lo que es salir campeón, algo que en Monterrey se busca con urgencia. Hasta el momento, ostenta ¡10 títulos! incluida una Copa Libertadores, el trofeo más prestigioso de Conmebol, conquista para la cual fue importante. Su última vuelta olímpica fue el año pasado, cuando ganó el Campeonato Gaúcho con Inter, contra su clásico rival.

Rafael Santos Borré y Rayados pueden necesitarse mutuamente:

Mientras que el Monterrey busca un ‘9’ probado en el continente y de chapa internacional, el futbolista pelea por un lugar en el Mundial y necesita continuidad y confianza. Eso el jugador podría encontrarlo en Rayados, donde tendría una retroalimentación interesante con el club. Borré necesita jugar con regularidad y sobre todo, marcar goles, para ser considerado para la Selección Colombiana, y ‘La Pandilla’ se presenta de posibilidad.

¿Puede llegar Rafael Santos Borré a Rayados en este mercado?

Según lo destapado por el reportero en cuestión, con fuentes directas en Monterrey, Borré es “la opción más cercana” junto a Uros Durdevic, que ya había sonado anteriormente. Mientras que el serbio tiene mayor conocimiento de la Liga MX, el colombiano cuenta con un recorrido más interesante en su carrera. En base a los aspectos que internamente en Rayados deduzcan más relevantes, surgirá la decisión final.

