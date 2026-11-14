Por qué no juega Hugo Cuypers hoy

Esta es la razón por la cual Hugo Cuypers no jugará el partido pendiente de la Jornada 7.

Este sábado el conjunto de Monterrey tendrá que disputar su partido pendiente de la Jornada 7 por el Apertura 2026 ante Querétaro. Sin embargo, para uno de los partidos más importantes del torneo para conocer si tendrán la posibilidad de clasificar a la Liguilla, no podrán contar con Hugo Cuypers, uno de sus delanteros clave.

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Sin Hugo Cuypers vs Querétaro

La razón por la cual hoy Matías Almeyda no contará este enfrentamiento, es porque recibió su convocatoria con la Selección de Bélgica y por la Fecha FIFA de la Nations League el delantero de los Rayados se tuvo que ir con la escuadra para disputar estos enfrentamientos, por lo que se ha convertido en una baja para el “Pelado”.

Lamentablemente para Almeyda, esta noche tiene que modificar todas sus piezas, ya que no sólo es la ausencia del belga para este duelo, sino que también se queda sin Jesús Corona que se fue también con la Selección Mexicana; la ausencia de Óliver Torres por acumulación de tarjetas amarillas y la suspensión por tarjeta roja de Carlos Salcedo.

De esta manera, se tendrá que disputar este enfrentamiento con bajas y además tomando en cuenta que en este duelo pueden completar los minutos de menores que deben, sería la oportunidad para que Almeyda le dé oportunidad a algunos de ellos para que puedan sumar los minutos y sobre todo cubrir estas bajas tan importantes.

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En síntesis