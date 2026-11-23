El exentrenador de Pumas se mostró a favor de que un mexicano esté al frente de la Selección Mexicana y pidió paciencia para el proceso que encabeza el exdefensor.

La Selección Mexicana ha dejado más dudas que certezas desde la salida de Javier Aguirre después del Mundial 2026 y existe preocupación por lo que viene de cara a los próximos compromisos, tanto en la Nations League como en los torneos del futuro.

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Rafael Márquez todavía no ha conseguido encontrar la mejor versión del equipo y su poca experiencia como entrenador, al tratarse de su primer proceso al frente de una selección nacional, ha provocado que algunos cuestionen si es el indicado para dirigir al Tri.

Sin embargo, en las últimas horas el exdefensor recibió el respaldo de Efraín Juárez, quien supo dirigir a Pumas y actualmente se encuentra dirigiendo en Hungría. En una charla con RÉCORD, el entrenador mexicano pidió paciencia para el proceso de Márquez y dejó en claro que está convencido de que puede conseguir buenos resultados.

Efraín Juárez apoya a Rafa Márquez

“A Rafa hay que darle su tiempo, es normal. Ningún proceso empieza bien en los primeros partidos. Es difícil calificar a Rafa con tan poco tiempo como entrenador de la selección. Me deja contento que su capacidad y experiencia como jugador y como entrenador de la filial del Barcelona, a mediano plazo, seguramente nos darán muchas alegrías”, expresó en primer lugar.

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“A ‘Rafa’ lo voy a defender a muerte porque la selección de mi país es de los mexicanos, es nuestra, y al equipo lo tiene que dirigir un mexicano. Punto”, agregó.

“El hecho de que haya un mexicano como Rafael Márquez, con esa calidad y lo que representa para nosotros los mexicanos, me deja muy feliz y contento. Los resultados positivos ya vendrán; repito, es un proceso y un trabajo de Rafa en la selección”, cerró.

En sintesis

Efraín Juárez respaldó a Rafael Márquez tras las críticas por sus primeros resultados con México.

tras las críticas por sus primeros resultados con México. Rafael Márquez asumió la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre post-Mundial 2026.

tras la salida de post-Mundial 2026. Efraín Juárez dirige actualmente en Hungría y pidió paciencia para el proceso técnico mexicano.