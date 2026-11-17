Luego de la clasificación de México y la eliminación de Jamaica, este será el próximo rival, así como la fecha y el horario del partido.

Esta noche la Selección Mexicana disputó su duelo de vuelta en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El marcador de 1-0 sobre Jamaica le permitió empatar en el marcador global con un 3-3. De esta manera, la escuadra de Rafael Márquez por las anotaciones de visitante que tuvo en Kingston, logró clasificar al Final Four.

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¿Quién será el rival de México en el Final Four?

Por su parte, la escuadra de Estados Unidos venció 2-0 a Haití en la vuelta para dejar un marcador de 8-0. Por lo que ahora los rivales del cuadro Tricolor en las Semifinales serán precisamente los de las Barras y las Estrellas. El Clásico de Concacaf, con muchas diferencias en la previa tendrán que medirse en la siguiente ronda.

La nueva noticia es que el equipo de Mauricio Pochettino ya no será el mismo porque el estratega deja al combinado estadounidense para irse al Manchester United. Mientras que Rafa Márquez se mantendrá al frente del equipo Tricolor para lo que se viene. Incluso para la Copa Oro 2027, ya que clasificar al Final Four le permitió ganar su lugar directo.

¿Cuándo y dónde se juega el México vs Estados Unidos?

Ahora este enfrentamiento de Semifinales de México vs Estados Unidos se llevará a cabo el próximo 25 de marzo del 2027 en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California. Cabe mencionar que sólo es a un duelo, por lo que la sede podría beneficiarle a los de las Barras y las Estrellas, aunque también hay muchos mexicanos en esa zona.

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¿Cuál es la otra semifinal y cuándo se juega la final?

La otra semifinal será entre Canadá y Panamá; en el caso de los de la Hoja de Maple vencieron a Guatemala en un 7-3; mientras que los panameños vencieron 2-0 en el global a Curazao. De aquí saldrán los dos conjuntos finalistas para disputar el título el próximo 28 de marzo del 2027 también en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En síntesis