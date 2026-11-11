¿Quién será el delantero titular ante Jamaica?

Este sábado la Selección Mexicana disputará su primer parte de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, con miras a clasificar al Final Four. Sin embargo, en esta ocasión Rafael Márquez no podrá contar con su goleador, Raúl Jiménez y tendrá que hacer uso de otro centro delantero y aunque hay varias opciones, esto elegiría el DT.

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¿Qué opciones tiene México en la delantera?

De acuerdo con su convocatoria las opciones naturales que tendría el estratega para reemplazar la baja del Lobo de Tepeji serían Santiago Giménez, Armando González y Armando León. Estos tres elementos puede ser considerados en esa posición, pero tomando en cuenta varias cuestiones sabremos quién sí podría ir de titular.

Aunque en esta ocasión ya cuenta con Julián Quiñones y quien también podría jugar en esa posición, lo ideal es que no sea utilizado como centrodelantero y hacer uso de los otros tres elementos. El problema es que tomando en cuenta al recién incorporado, no se espera que León sea se el titular simplemente porque tiene muy poco que lo ha visto.

¿Quién sería el centro delantero?

Ahora, remontándonos a la convocatoria anterior, la “Hormiga” aunque es considerado, no es la opción que más llama la atención al estratega, por lo que después de sus palabras ante las críticas que tuvieron sobre el “Bebote”, por el momento sigue por encima de González y lo más seguro es que sea Giménez el titular.

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En varias ocasiones Rafa mencionó que necesita más seguridad y claramente este tipo de duelos podrían ser la clave. En caso de que los resultados no se den con él en el 11 inicial la segunda opción sería precisamente el delantero del Olympiacos, pero por lo que se vislumbra para este partido sería Santi quien ocupe ese lugar.

En síntesis