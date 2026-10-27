¿Santi Giménez eligió mal con el Porto?

Santiago Giménez fichó en este verano por el Porto con la idea de que el equipo estaba jugando Champions y había obtenido el título en el torneo anterior. Sin embargo, hasta el momento no ha sido destacable en el cuadro de los Dragones Azules y lamentablemente no figura como titular de la plantilla.

Publicidad

En lo que que va de esta temporada en las diferentes competencias, el mexicano ya pudo concretar una anotación, pero sólo ha sumado 85 minutos de juego, algo que sin duda pone a pensar que no habría tenido la mejor decisión al irse a la escuadra portuguesa.

¿Santi Giménez debió irse a la Lazio?

Pero hay otra razón que llama la atención y es que parece extraño que Lazio, equipo que lo buscó, tenía tiempo sin figurar en la Serie A de Italia, por lo que inmediatamente después de que se anunció su salida del AC Milan era uno de los equipos interesados.

Gennaro Gattuso habría tenido interés en llevarse al mexicano, pero con la otra propuesta, el mexicano optó por elegir al Porto justo en el momento en que el exfutbolista italiano está sacando a flote al conjunto romano, puesto que ahora es líder de la tabla.

Publicidad

El día de hoy el cuadro de la Lazio venció 6-2 al Sassuolo y se mantiene en el primer puesto con 25 puntos, tres por encima del Inter y cuatro más que la Roma, por lo que empieza a despegarse, mientras que el mexicano sigue sin tener minutos en su nueva plantilla.

En síntesis