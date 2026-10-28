Video: Gol de Santi Giménez en su primera titularidad en Porto vs. Académico Viseu

Desde el punto de penal, Santiago Giménez abrió el marcador para Porto en su primer titularidad con el cuadro portugués.

Este miércoles resultó sumamente significativo para Santiago Giménez. Tras un arranque de temporada complejo y un proceso de adaptación paulatino a las filas del FC Porto, el “Bebote” recibió su primera oportunidad dentro del once titular, instante que aprovechó con creces para desahogar tensiones y poner en ventaja al cuadro de los Dragones.

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El gol de Santi Giménez

En el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal frente al Académico Viseu, el conjunto blanquiazul encontró una pena máxima en el tiempo de compensación del primer tiempo tras una mano clara dentro del área de Hugo Gambor. Giménez asumió la responsabilidad desde los once pasos y, con un zurdazo raso y colocado a la base del poste derecho del arquero Juan Soriano, inauguró el marcador en favor de los locales.

En pleno festejo, el canterano de Cruz Azul recuperó el esférico de las redes y no dudó en impactarlo hacia la tribuna para después soltar un enérgico grito de gol, liberando toda la presión acumulada durante sus primeras semanas en suelo luso.

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En sus cinco apariciones previas con la elástica del Porto, el seleccionado azteca ya había logrado estrenarse frente al Casa Pia además de registrar una asistencia; sin embargo, en aquel cotejo donde selló su bautismo goleador apenas disputó 28 minutos, su cuota de actividad más alta sobre el terreno de juego hasta antes de este compromiso.

Ahora, frente al modesto Académico Viseu, “Santi” no sólo firmó su primera anotación sobre el césped del Estadio do Dragão, sino que coronó con éxito su primera titularidad en lo que perfila ser un repunte decisivo en su ritmo competitivo y confianza individual en Europa.

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En síntesis