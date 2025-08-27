Gilberto Mora dejó de ser una promesa para ser una realidad absoluta: con apenas 16 años de edad, se ha consolidado como un futbolista fundamental para su equipo, los Xolos de Tijuana, así como también para su selección, el ‘Tri’, los cuales lo consideran una pieza clave para su funcionamiento y para la generación de juego y de peligro en ofensiva.

A raíz de todo ese talento, muchos rumores han surgido en los últimos meses en torno a su futuro. El más reciente, al ser vinculado con el Real Madrid y la posibilidad de marcharse en condición de libre firmando un pre-contrato con la Casablanca. Sin embargo, para saber el trasfondo detrás de esos trascendidos hay que preguntarle al mejor en el rubro.

César Luis Merlo, especialista en libros de pases, platicó en el programa ‘Vamos Show’ sobre estas divulgaciones en torno a Gil Mora: el periodista argentino se rio de estos ‘reportes de redes’ y descartó de inmediato la chance de una salida al Merengue, sobre todo en ese escenario donde pudiese emigrar sin dejarle dinero a Xolos, el club de su vida.

El reportero señaló, en este sentido, que a día de hoy no hay nada concreto sobre el próximo club del joven volante ofensivo, más allá de estar en el radar de equipos importantes de Europa. Además, agregó que por su edad, no está habilitado por FIFA para fichar por pre-contrato con ningún equipo hasta cumplir 18 años, por lo que tampoco es viable aquella alternativa.

En el desarrollo de la información, Merlo apuntó que, lo que en el mediano plazo pondrá a Gilberto Mora en un gigante del Viejo Continente, es que firmó un contrato de representación con Rafaela Pimenta, agentes de muchas estrellas mundiales que juegan en Europa como Erling Haaland, Gianluigi Donnarummao el mismo Santi Giménez. Será una puerta importante de cara al futuro.

Por otra parte, y no menos importante, aclaró que pudo platicar con fuentes de Tijuana y esto le dijeron: “Tenemos muy buena relación con Gilberto y su entorno, Xolos le paga lo que le tiene que pagar, las dos partes vamos de la mano, estamos alineados y el proyecto es que siga creciendo acá“. Sin embargo, César Luis sumó durante la plática en el streaming vespertino que, si aparece algún club importante que lo quiere y pone un dinero considerable antes de cumplir los 18 años, el club aceptará traspasarlo.

Actualmente, Gil Mora sólo tiene su mente en seguir mostrándose en Tijuana, sabiendo que si sigue siendo regular y teniendo buenas actuaciones en la Liga MX, se allanará solito el camino a asegurar su lugar en la lista para el Mundial 2026. Por ello, el juvenil que de joven solo tiene la edad, posee la madurez suficiente para no apurarse en decisiones sobre salir de México y esperará ese momento adecuado para dar el salto que sin dudas le llegará.