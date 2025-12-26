La redención de Alexis Vega ha tocado techos impensados. Cuando regresó de Guadalajara para volver a vestir los colores del Toluca, pocos imaginaban el guión que le tenía preparado el destino. Sin embargo, él siempre tuvo claro cuál sería su lugar en la institución desde el preciso momento en que volvió a pisar el verde césped del Estadio Nemesio Diez.

Su espectacular aporte de goles y asistencias en su segundo ciclo tuvieron premio con el tiempo: cuatro trofeos en una temporada coronaron su regreso. Y si algo le faltaba a esa historia, era terminar el 2025 como lo hizo: volviendo de una lesión y marcando el gol del título del Apertura. Era el broche de oro para un año que será inolvidable para todo Toluca.

Ahora bien, en zona mixta luego de la consagración ante Tigres, el capitán había expresado que no se iría de vacaciones y se quedaría entrenando, mientras el resto descansaba. Alexis se había perdido las últimas dos fechas de la fase regular y cinco juegos de la Liguilla, y pese a haber sido el héroe de la película, quedó disconforme con sus ausencias.

Cuando el delantero realizó esa declaración, muchos fanáticos no le creyeron, dado que fue un año desgastante y descartaban que no fuese a irse de viaje. No obstante, Vega lo demostró con hechos. El atacante pidió permiso para utilizar las instalaciones de Toluca para entrenarse en el receso, y allí comenzó a ponerse a punto en busca de llegar al ciento por ciento.

En las últimas horas, Alexis Vega mostró imágenes de su intensa preparación para el Clausura 2026. El extremo de los ‘Diablos Rojos’ ya está recuperado de su lesión; sin embargo aún le falta resto para volver a su prime. Luego de unas semanas finales complicadas, el capitán quiere iniciar el año con el rendimiento que tuvo en la primera parte del semestre.

El plantel está citado para el 5 de enero para afrontar la pretemporada de cara al siguiente campeonato, pero ahora el resto de los jugadores están en etapa de vacaciones. Dejando de lado algún viaje de relax con su familia, Alexis Vega priorizó a Toluca y se quedó trabajando en el gimnasio del club. El futbol mexicano no está listo para lo que se viene…

