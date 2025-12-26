Es tendencia:
Santiago Giménez definió en una palabra a Alexis Vega tras el bicampeonato con Toluca

El goleador mexicano del Milan fue viral por un comentario para la estrella del Toluca por medio de sus redes sociales.

Por Martín Zajic

Alexis Vega recibió un elogio de Santi Giménez.
© Getty ImagesAlexis Vega recibió un elogio de Santi Giménez.

Alexis Vega ha adoptado, a la par de su crecimiento futbolístico, un rol más preponderante en las redes sociales. El emblema escarlata se ha convertido en una verdadera “figura pública”, generando un tipo de contenido apuntado a los tiempos actuales. El futbolista, joven más allá de su trayectoria, ha comprendido por dónde camina el mundo virtual hoy en día.

En las últimas horas, un posteo del delantero se ha vuelto absolutamente viral. El líder de Toluca realizó una publicación a modo navideño, donde mostró todos los trofeos que ganó en 2025 con su equipo. El Torneo Clausura, el Campeón de Campeones, el Campeones Cup y el Torneo Apertura acompañaron al jugador en una foto sacada en su cama.

Toluca fue el máximo ganador de México en el año y su capitán se encargó de relucirlo. Habitualmente, es un retrato que suelen sacarse los futbolistas cuando salen campeones de algún torneo importante. Sin embargo, en este caso el retrato es impactante por la cantidad de títulos que consiguió el ex Chivas en esta temporada con los ‘Diablos Rojos’.

No obstante, el post de Instagram no fue lo que más encendió a los fanáticos. Es que Santiago Giménez publicó un comentario elogiando a Alexis por sus logros en la campaña escarlata. Desde Italia, el ‘Bebote’ se tomó el momento para dedicarle un halago a su compatriota, con quien ha compartido plantel en la Selección Mexicana.

“Leyenda”, escribió casi al instante Santi Giménez en el perfil de Alexis Vega, que lanzó las imágenes en colaboración con la cuenta oficial del Toluca. El referente del equipo choricero aún no cumplió su sueño de jugar en Europa, pero alguien que sí lo definió en una palabra con una muy bonita ponderación.

De inmediato, el mensaje del ‘Chaquito’ tuvo una lluvia interacciones entre los aficionados. En un día tuvo más de mil likes y casi cincuenta comentarios. Entre las respuestas, muchos fanáticos se animaron a pedirle que deje Europa para ir a jugar al bicampeón del futbol mexicano. Producto de ese engagement, la palabra de Santiago Giménez quedó posicionado en lo más alto del posteo.

martín zajic
Martín Zajic
