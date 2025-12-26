En el amanecer del 2026, se podría concretar una salida que la exigente afición escarlata viene esperando hace tiempo: Robert Morales estaría transitando sus últimos días en Toluca. El delantero paraguayo, que mientras Paulinho continúe en el equipo no tendrá lugar, analiza sus posibilidades seriamente y ahora abrió la puerta del adiós.

Recientemente, lo trascendido desde el ‘Infierno’ era que el atacante no tenía intenciones de salir, aunque Toluca lo necesitaba para ganar una plaza NFM. Sin embargo, su agente rompió el silencio y comentó todo lo contrario. El ‘9’ suplente de los Diablos Rojos pretende una regularidad que en los Diablos Rojos no pueden garantizarle.

“La idea de Robert es la de todos, que tenga más continuidad, más minutos. Si bien es cierto que de los 25 o 26 partidos jugó 22, no es lo mismo arrancar jugando de titular que entrar desde el banco. Él está soñando con la Selección también y por eso estamos esperando tener más minutos”, confesó Elvio Rojas, su representante, en el programa Monumental AM 1080 de Paraguay.

Toluca, cerca de despedir a Robert Morales [Foto: Getty]

En este sentido, el agente apuntó que esta vez la directiva le daría el visto bueno a dejar ir a Morales, a diferencia de otros mercados. “En cada libro de pases se analiza la chance de salir, este año pasó lo mismo y terminó quedándose ganando cuatro títulos. Pero ahora sí nosotros tenemos la palabra de Toluca. Siempre y cuando él ganara otra vez el título iban a ver esa posibilidad y ser más flexibles, si de repente encontramos un club para el exterior“, confesó Rojas. “Estamos ahí. Escuché al Profe (Mohamed) ayer o anteayer hablando en un programa, y de repente, si se da la situación,ellos también nos dan la vía libre”, se sinceró el letrado, reconociendo el OK del cuerpo técnico y de las autoridades. Ahora, depende de los pretendintes.

Ante la consulta de una chance de quedarse en la Liga MX aunque en otro equipo que le dé titularidad, Elvio Rojas prácticamente descartó la opción. “Yo creo que es más para fuera, porque en México quizás sean sólo 3 o 4 los clubes que podrían pagar ese contrato. ¿Paraguay? Es muy difícil, más allá de haber tenido conversaciones con algunos equipos”, sostuvo el agente, enfocando en el aspecto económico como traba.

El representante de Robert Morales adelantó que este viernes surgió un nuevo interesado en el delantero de Toluca. “Tenemos conversaciones con equipos de Brasil, pero no es el único. Desde hoy se sumó un mercado con el que empezamos a hablar, donde no sería un inconveniente el dinero, tendría que simplemente aparecer el interés y ver si él está en condiciones de ir allá”, afirmó. Este nuevo mercado, si bien no lo dijo expresamente, es la Liga Árabe. “Puede ser, puede ser”, señaló al mencionársele ese país.

No obstante, el agente paraguayo se guardó la ‘bomba’ para el final, donde contó los días para la partida de Robert Morales de los Diablos Rojos. “Estamos en una semana clave, de aquí al 5 o 6 de enero bien se puede dar lo de Brasil. La prioridad 1 es la de Brasil, la que siempre hubo interés e incluso hubo sondeos directamente con los directivos a principio de año. En su momento no se pudo dar porque había dos extranjeros, pero hoy esos extranjeros ya no están, sólo hay un argentino”, disparó Elvio Rojas. Con ese análisis, el equipo que lo pretende sería el Fluminense, que en 2026 jugará la Copa Libertadores. ¿Será ese su próximo destino fuera de Toluca?