¿Gil Mora está para irse al Real Madrid? Rafa Márquez reacciona

Ante los rumores del futuro de Gil Mora, esto es lo que comenta Rafa Márquez sobre el juvenil.

En los últimos días el nombre de Gilberto Mora ha sonado mucho con el tema de una posible salida a Europa. Y es que está sólo a 7 días de cumplir la mayoría de edad, donde supuestamente ya podría negociar su llegada a un conjunto de gran calidad fuera de México. Ante ello, Rafael Márquez fue cuestionado sobre el futuro del jugador de Xolos.

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Justo después de que se convirtiera en una baja de la concentración del conjunto Tricolor, se reveló que el joven de 17 años tendría una oferta de un equipo grande de cerca de 50 millones de dólares. Con esto, lo ponían en clubes como Liverpool, Arsenal y Manchester United, aunque siempre se ha hablado de que le gustaría llegar al Real Madrid.

Rafa Márquez confía en Gil Mora para llegar al Real Madrid

Ante ello, le preguntaron en la conferencia de prensa a Rafa Márquez si el mediocampista tendría las cualidades para llegar a un equipo como los merengues, tomando en cuenta que él estuvo mucho tiempo jugando para el rival de España, Barcelona, por lo que mantuvo la confianza en que sí podría lograrlo.

“Creo que tiene mucho talento (Mora) y puede tener futuro en cualquier equipo, tiene la capacidad y la mentalidad de querer triunfar y puede tener muchas oportunidades”, fue la respuesta que dio el director técnico de la Selección Mexicana, aunque también en reiteradas ocasiones ha mencionado que aún debe trabajar algunas cuestiones.

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La ilusión de que un mexicano tan joven pueda convertirse en un refuerzo de equipos de este calibre llama mucho la atención de los aficionados y de los medios, pero aún quedan días e incluso meses de lo que resta del año para analizar si las lesiones que presenta no serán un impedimento para poder concretar con un club así.

En síntesis