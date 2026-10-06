Raúl Jiménez se confirma como el 'maestro' de Gil Mora

Ya han sido un par de ocasiones después del Mundial, donde Gilberto Mora ha cobrado las penas máximas en los Xolos de Tijuana. El jugador logró hacerlo de buena manera para darle resultados a su equipo. En la manera en la que los ha cobrado, muchos comenzaron a analizar su técnica tan similar a la de Raúl Jiménez.

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El Lobo de Tepeji, es el jugador que mejor cobra desde los 11 pasos y tenerlo en el manchón penal es seguridad de gol. Es por eso que esas anotaciones permitieron que lo compararan con el juvenil y seguramente el tiempo que compartieron con la Selección Mexicana había sido clave para que el futbolista de Tijuana lo aprendiera.

Jiménez fue el maestro de Gil Mora

Fue este martes cuando Raúl tuvo una entrevista con Claro Sports donde el delantero confirmó que sí estuvo entrenando los tiros con él, sobre todo porque en la Copa del Mundo podrían definirse los resultados en tanda de penales. Sin embargo, dejó claro que no es igual a lo que él hace, pero tiene una técnica parecida.

“Practicábamos penales, normalmente desde que empezó el Mundial, más cuando pasamos de fase de grupos porque se podía definir en penales. Practicábamos uno o dos días antes de los partidos, tres, cuatro penales cada quien y de ahí lo empezó a agarrar. No es 100% que lo haga como yo, pero tiene un poquito de la técnica”. Raúl Jiménez

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Ahora con estas declaraciones todo pone a pensar que en caso de que el “10” del Tricolor se mantenga con esa tónica, podría ser ese heredero mexicano que se perfilaría para ser uno de los cobradores de penales oficiales, sobre todo ahora que suena para irse a jugar a Europa, esto sería una clave importante para el aprendiz de Jiménez.

En síntesis