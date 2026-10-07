El periodista cuestionó la personalidad de Rafael Márquez desde el banco de suplentes después de la complicada fecha FIFA de la Selección Mexicana.

Las críticas hacia Rafael Márquez después de la fecha FIFA no tardaron en llegar y lo cierto es que el entrenador no tiene demasiadas excusas para defenderse tras los resultados. México no ganó ni un partido de los cuatro que disputó y la imagen que mostró durante el Mundial 2026 quedó muy lejos de lo esperado.

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Rafa Márquez en México (Getty Images)

El Tri empató 1-1 con Colombia, volvió a igualar 1-1 ante Perú, sufrió una dura derrota por 3-0 en manos de Estados Unidos y cerró la fecha FIFA con otra caída por 2-0 frente a Chile. Ahora, Rafael Márquez deberá enfocarse en recuperar el funcionamiento del equipo y volver a conseguir triunfos.

Habrá que ver como le va al entrenador en la próxima ventana que será en el mes de noviembre y en la que seguramente pueda contar con todas sus figuras ya que ahora perdió a jugadores muy importantes como Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

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En medio de las críticas, José Ramón Fernández apuntó contra una característica particular del exdefensor mexicano. El reconocido periodista cuestionó la manera en la que Márquez transmite sus emociones desde el banco y puso en duda si esa personalidad puede ayudar al seleccionado.

Joserra picante contra Rafa Márquez

“Hay algo de Rafa Márquez como entrenador que empieza a preocuparme, no transmite, es muy frío, casi inexpresivo desde la banca. Márquez fue líder como futbolista. Pero dirigir no es sólo mover jugadores, también es proyectar personalidad, carácter y emoción”, escribió el periodista en sus redes sociales.

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