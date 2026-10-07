El periodista analizó el complicado comienzo de Rafael Márquez al frente del Tri y apuntó directamente contra el nivel de los futbolistas mexicanos.

La Selección Mexicana tuvo una fecha FIFA para el olvido. El equipo dirigido por Rafael Márquez no consiguió los resultados esperados y cerró esta jornada internacional con dos empates y dos derrotas, una situación que generó preocupación entre los aficionados.

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Este martes, el Tri cerró su participación con una derrota 2-0 ante Chile. Sin embargo, tendrán revacha rápido ya que en el mes de noviembre habrá otra fecha FIFA en la que se espera que el equipo pueda encontrar su mejor versión y recuperar a sus figuras.

El comienzo de Rafa Márquez al frente del Tri no fue el esperado y las dudas sobre su continuidad no tardaron en aparecer. El exfutbolista asumió con la misión de darle continuidad al proyecto después de la salida de Javier Aguirre, pero los últimos partidos estuvieron acompañados por muchas críticas debido al funcionamiento y los resultados del seleccionado.

En medio de este panorama, David Faitelson dio su opinión sobre la actualidad del equipo mexicano y puso el foco en un aspecto diferente al que muchos señalan. El periodista defendió al entrenador y apuntó directamente contra la calidad de los futbolistas que tiene actualmente la Selección Mexicana.

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Las palabras de Faitelson

“El problema no es Rafael Márquez y su inexperiencia. El problema sigue siendo la falta de calidad de nuestros futbolistas…”, expresó el periodista en sus redes sociales, dejando en claro que más allá del DT no hay jugadores para poder competir.

En sintesis

David Faitelson defendió a Rafael Márquez tras los malos resultados de México.

a Rafael Márquez tras los malos resultados de México. La Selección Mexicana cerró la fecha FIFA con dos empates y dos derrotas.

la fecha FIFA con dos empates y dos derrotas. David Faitelson atribuyó la crisis a la falta de calidad de los futbolistas.