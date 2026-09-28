En el Estadio Victoria de Aguascalientes, el América se lució con una goleada espectacular para volver a la senda del triunfo y prenderse alto en la tabla del Apertura 2026. El conjunto azulcrema fue efectivo en sus ataques al arco rival, le llenó la canasta a los ‘Rayos’ y le ganó ¡4-2! al Necaxa para alcanzar la cima compartida del torneo.

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El encuentro fue un sube y baja de emociones para todos, con las ‘Águilas’ teniendo que remontar dos veces el resultado y terminando dando vuelta el partido a su favor. Fue una verdadera muestra de carácter del equipo, con Guillermo Almada dando en la tecla y sus dirigidos respondiendo con actitud dentro del campo.

Por los ánimos por los aires que tenían los futbolistas del América y sus ganas de hacer un buen juego y llevarse la victoria, llegó a haber cierta rispidez entre ellos en la cancha. Entre ellos, hubo un acalorado cruce entre Carlos Álvarez y Érick Sánchez en pleno partido, que se hizo viral una vez finalizado el compromiso ante Necaxa de ayer.

El flamante refuerzo de las Águilas le reclamó una cuestión de marca al ‘Chiquito’, y al mediocampista que al principio quiso calmarlo luego no le gustó nada el reproche. Asombró la rapidez de Carlos Álvarez para meterse en el equipo y ‘rebelarse’ deportivamente, dado su poco tiempo junto al plantel y al famoso “derecho de piso”.

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Afortunadamente, ambos pusieron por delante los intereses del grupo y todo terminó en un abrazo y risas luego de la indicación del español recientemente llegado de Europa. Curiosamente, después de esa plática, Érick Sánchez levantó el nivel en el complemento y acabó siendo elogiado por el entrenador en la rueda de prensa post partido.

Pelusita diciendole al chiquito que le gana por 2 cm pic.twitter.com/vYYqRukT8a — 𓅃⃝𖤐𝓡ℯ𝓂𝓎 𓆩🦅𓆪 au Brivin (@remymbappe) September 28, 2026

El video entre Carlos Álvarez y el ‘Chiquito’ se viralizó rápidamente en las redes sociales, especialmente porque Érick Sánchez es uno de los jugadores más cuestionados. La afición no quedó conforme con el rendimiento del volante azulcrema, si bien Guillermo Almada mostró todos sus elogios para con el señalado futbolista.

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Por su parte, Carlos Álvarez tuvo su primera titularidad en las Águilas ante el Necaxa, donde llegó a disputar 75 minutos y tuvo una actuación más que correcta. Tras haber debutado en el Clásico Nacional jugando cinco minutos, le tocó su gran oportunidad desde el comienzo y se llevó, además de cumplidos, el clip del día.