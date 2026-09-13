Lamentablemente para el Club América el resultado ante Cruz Azul en el Clásico Joven no fue el que esperaban tras la derrota que tuvieron en el Estadio Azteca. Uno de los principales señalados en este partido fue Erick Sánchez, debido a que en la primera anotación celeste estuvo involucrado, a diferencia de Raphael Veiga, que fue de los más elogiados.

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En el caso del brasileño, en un inicio no dejó buenas sensaciones, pero ha sabido hacer buen trabajo en compañía de Brian Rodríguez, aunque en este partido no hubiera sido suficiente. Tomando esto en cuenta, vimos en el terreno de juego la velocidad en las salidas que tiene Veiga, por lo que le vino bien en algunos lapsos al equipo.

¿Chiquito Sánchez molesto con Raphael Veiga?

Tristemente, el primer gol de Erik Lira cae inmediatamente, esto pone al equipo azulcrema bajo mayor presión. De esta forma en redes sociales se compartió un video de la transmisión en donde el propio “Chiquito” trae el balón, pero pasa Veiga y se lo arrebata, por lo que Sánchez se molesta y se pone a manotear en mediocampo.

En el mismo video se puede ver cómo quiere llegar al área el brasileño y ve que el “Rayito” se encuentra por la banda para poder encarar a la defensa de Cruz Azul por esa zona, no lo hace con mala intención de hacer quedar mal a Erick, sino más bien para que la jugada avanzara más rápido y pudieran conseguir un poco de peligro.

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En síntesis