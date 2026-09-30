Jana Gutiérrez pelearía por boleto al Mundial 2027

La jugadora de las Águilas fue convocada previo a lo que será el Premundial de la Selección Mexicana.

El buen paso que ha tenido recientemente Jana Gutiérrez con el Club América Femenil, le ha permitido ser convocada en la Selección Mexicana Mayor. Justo en el último llamado previo al Premundial de la Concacaf, la futbolista azulcrema está considerada por Pedro López para encarar sus duelos ante la Selección de Jamaica.

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Jana Gutiérrez recibe primera convocatoria mayor

El próximo mes de noviembre arranca el camino del cuadro nacional con la idea de buscar el boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2027, después de años de ausencia, el equipo mexicano busca conseguir ese lugar y ahora lo buscará en el Campeonato Concacaf W, por lo que el estratega necesita a las mejores futbolistas del momento.

Gutiérrez había sido considerada por la Sub 23, Sub 20 y Sub 17, por lo que este llamado representa mucho para la jugadora de las Águilas. En el equipo de sus amores ha encontrado su prime y ha conseguido campeonatos en su segunda etapa, por lo que ahora se le abre esta oportunidad de pelear para llegar al Premundial y posiblemente un Mundial.

Al dar a conocer la convocatoria, Jana fue de las más elogiadas por la afición, ya que precisamente era una de las que faltaba en los llamados de López, puesto que el desempeño que ha tenido en los últimos meses no podría pasarse desapercibido y ahora obtiene su recompensa, después de varias lesiones que le han impedido llegar a su mejor nivel.

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¿Cuándo y dónde juega México Femenil?

Los partidos de la Selección Mexicana Femenil ante Jamaica serán el próximo viernes 9 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Victoria en Aguascalientes, mientras que el segundo enfrentamiento será el martes 13 de octubre a las 19.00 horas del centro de México en el Estadio Corregidora en Querétaro

En síntesis