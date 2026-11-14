Por qué no juega Raúl Jiménez hoy

Esta es la razón por la que Raúl Jiménez no disputará el partido de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Este sábado la Selección Mexicana disputará su duelo de ida en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. La escuadra de Rafael Márquez lamentablemente no contará con uno de sus elementos clave en la delantera, Raúl Jiménez. Y es que este es un partido que ya no sólo es amistoso, por lo que en realidad lo necesita.

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México jugará hoy sin Raúl Jiménez

Y es que hay que recordar que desde la Fecha FIFA de septiembre-octubre no pudo contar con el Lobo de Tepeji debido a que no había tenido actividad con los Wolves tras una lesión. El mexicano se sigue perdiendo los encuentros de su actual club y del Tricolor debido a la lesión de ligamento colateral medial, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

En el mes de octubre, el delantero entró al quirófano y se estima que su recuperación sea aproximadamente de 3 meses. En esta ocasión la cirugía fue en Londres y se prevé que para el mes de enero ya pueda estar de regreso con el conjunto del Wolverhampton y de manera recurrente también formar parte de la Selección Nacional.

Esta es una pieza clave para el cuadro de Rafa Márquez, ya que en los tres partidos amistosos anteriores al equipo le costó conseguir el gol, por lo que la ausencia de Jiménez puede pesar. En esta ocasión también tendrá la posibilidad de probar de nueva cuenta a Santiago Giménez, a Armando González y ahora a Armando León.

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En síntesis