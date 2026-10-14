Raúl Jiménez publica emotivo mensaje antes de su cirugía: “Volveré más fuerte que nunca”

Tras conocerse que tendrá que pasar por una cirugía para resolver su lesión, Raúl Jiménez escribió un sentido mensaje en sus redes sociales.

Se confirmaron las noticias menos deseadas para Raúl Jiménez. Tras agotar un proceso de rehabilitación conservador que no arrojó los resultados esperados, el Wolverhampton Wanderers ratificó este miércoles que el ariete mexicano deberá pasar por el quirófano para corregir la lesión en el ligamento colateral medial (LCM) de la rodilla izquierda.

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Bajo este escenario, la institución británica detalló que el protocolo médico inicial contemplará alrededor de cuatro semanas de reacondicionamiento progresivo partiendo de este próximo viernes, día fijado para llevar a cabo la intervención quirúrgica.

Con su última participación oficial registrada el pasado 16 de septiembre frente al Everton, encuentro en el que sufrió el percance físico, Jiménez vislumbra un retorno a las canchas proyectado hacia la recta final del año o inicios de 2027. Ante dicha baja, el delantero causará ausencia obligada en la convocatoria de la Selección Mexicana para la eliminatoria ante Jamaica en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League.

El sentido mensaje de Jiménez

Una vez formalizado el diagnóstico y la fecha de su operación, el delantero azteca recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un reflexivo mensaje con la afición: “La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz. Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte.“

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En medio de un nuevo tropiezo físico que frena el ritmo que venía construyendo sobre la cancha, Jiménez reafirmó su compromiso para salir airoso de esta etapa: “Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre. Volveré. Y volveré más fuerte que nunca“, concluyó el mensaje del delantero

Durante el reciente mercado de pases, Raúl Jiménez concretó su retorno a las filas de los Wolves como agente libre tras su paso por el Fulham. Hasta antes de la lesión, contabilizaba tres anotaciones y un pase para gol en nueve cotejos disputados, promediando una intervención directa en el marcador cada 109 minutos, una inercia positiva que se pausará en tanto concluya su proceso de recuperación.

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En síntesis