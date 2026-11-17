El 'Tri 'sufrirá la baja de su goleador para uno de los desafíos más importantes de la temporada.

México y Jamaica tomarán el centro de la escena esta noche de martes, cuando se reencuentren en la definición de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. Luego del traspié en el compromiso de ida, el conjunto de Rafael Márquez se la juega a todo o nada para buscar el boleto a las semis de la competencia.

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En busca de la remontada en Monterrey, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana pondrá lo mejor que tiene en la cancha. Y dentro de lo mejor que tiene no figura Raúl Jiménez, que es baja para el duelo de hoy ante Jamaica en el Gigante de Acero. El ‘Lobo de Tepeji’ no está en la convocatoria del Tri para este compromiso.

Está claro que en condiciones normales, Raúl Jiménez jamás se perdería un partido de México y menos uno tan importante. El artillero sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, que lo obligó a quedarse en Inglaterra recuperándose. No volverá a jugar en breve y ni siquiera podía ‘infiltrarse’ para este duelo.

Raúl seguirá a sus compañeros de lejos [Foto: Getty]

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En principio, tras confirmarse ese parte médico, el experimentado atacante había intentado probar sin tocar la zona, pero no respondió bien. Por ello, fue intervenido quirúrgicamente y quedó en reposo y realizando los trabajos indicados por los doctores. México pierde una pieza clave para la Concacaf Nations League 2026/27.

Respecto a su rehabilitación, el goleador de la Selección Mexicana no volverá a tener minutos hasta el año próximo, de acuerdo a los plazos estipulados. La lesión fue en octubre y a partir de allí eran tres meses de recuperación. Raúl Jiménez buscará estar óptimo para comenzar la pretemporada de invierno en Wolverhampton.

Con su falta en esta gira con México, el delantero no podrá aún alcanzar a Chicharito como máximo goleador histórico del seleccionado nacional. Javier Hernández ostenta 52 conquistas totales, mientras que Raúl Jiménez ha logrado 48 tantos. No obstante, aún quedan años por delante para que supera a su competidor.