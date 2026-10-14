Raúl Jiménez será baja de México para los cuartos de la Nations League tras someterse a cirugía: ¿cuándo volverá?

Con una cirugía en su calendario, el período de recuperación de Raúl Jiménez lo excluirá de los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica.

Raúl Jiménez figuró como una de las ausencias más notables en la Selección Mexicana durante el reciente parón de la Fecha FIFA. El delantero sufrió una lesión en la rodilla izquierda el pasado 16 de septiembre en el duelo del Wolverhampton Wanderers frente al Everton dentro de la Carabao Cup, percance que lo ha marginado del terreno de juego desde entonces.

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Este miércoles 14 de octubre, la directiva del Wolverhampton Wanderers confirmó que el atacante registró una afección en el ligamento colateral medial (LCM) de la rodilla izquierda. Tras transcurrir cuatro semanas desde el incidente, el cuerpo médico del club inglés reportó que la rodilla “no ha respondido como esperábamos” mediante el tratamiento conservador.

En vista del lento progreso en la cicatrización del ligamento de manera natural, la institución y el futbolista tomaron la determinación conjunta de optar por la vía quirúrgica. De esta manera, Jiménez pasará por el quirófano este próximo viernes para solucionar el problema y encaminar un retorno óptimo a las canchas.

¿Cuando se recuperará Raúl Jiménez?

La directiva de los Wolves trazó una ruta de rehabilitación específica para el delantero azteca. El cuerpo médico detalló que, al tratarse de un procedimiento correctivo de baja complejidad, durante las dos primeras semanas el trabajo se enfocará en fortalecer la masa muscular para evitar una pérdida de volumen en la pierna izquierda.

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An update on Raul Jimenez's injury status.https://t.co/oUTlX6BFgD — Wolves (@Wolves) October 14, 2026

Posteriormente, superada la fase postoperatoria inicial tras el segundo lapso semanal, el atacante progresará con rutinas en el gimnasio y la piscina, para luego comenzar la transición hacia actividades con carga de peso completa hacia la cuarta semana. Bajo este itinerario, el retorno de Jiménez a la actividad oficial está proyectado para inicios o mediados de diciembre.

México sin Raúl Jiménez para la Concacaf Nations League

A raíz del calendario de rehabilitación estipulado por los Wolves, Raúl Jiménez quedará descartado de la lista final que presentará Rafael Márquez para el siguiente compromiso internacional. La Selección Mexicana medirá fuerzas ante Jamaica por la ronda de cuartos de final de la CONCACAF Nations League, disputando el choque de ida el sábado 14 de noviembre y el duelo de vuelta el martes 17 de noviembre en la cancha del Estadio BBVA.

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Uno de los principales desaciertos del Tri en los pasados amistosos derivó de la escasa contundencia frente a la portería rival, donde ni Santiago Giménez, Armando González ni Germán Berterame lograron suplir con solvencia la cuota del centrodelantero estelar. Mientras se prevé el retorno de Julián Quiñones tras superar molestias musculares para disputar la Nations League, la afición mexicana deberá esperar hasta 2027 para ver nuevamente a Jiménez enfundado en la camiseta nacional.

En síntesis