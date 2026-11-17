Relaciónate más con el réferi que impartirá justicia esta noche en el Gigante de Acero.

Cuando se está por disputar un partido de futbol todo puede suceder y por eso no hay que platicar antes de tiempo. Muchos subestimaban a Jamaica y ahora México debe dar vuelta la llave con obligaciones serias, dado que se trata del favorito entre ambos. El ‘Tri’ tiene mayor jerarquía y mayor historia y siente la presión de todo ello.

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Por todo lo que está en disputa esta noche, será clave la conducción del árbitro en Monterrey, ante la mirada de un público tan expectante como exigente. La afición no dejará pasar nada por alto y así como reprochará a sus jugadores también le demandará al juez una buena actuación. Y el réferi debe estar a la altura del partido.

Para este encuentro, el silbante designado fue el hondureño Saíd Martínez, de nombre completo Héctor Saíd Martínez Sorto por más que es conocido por el más corto. Nacido en agosto de 1991 en la ciudad de Tocoa, en Colón, actualmente tiene 35 años de edad y es uno de los más jóvenes y enérgicos de la CONCACAF.

Saíd Martínez, en la lupa de todos [Foto: Getty]

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Saíd Martínez comenzó a dirigir cuando era un niño y a los 18 años debutó en el arbitraje en la Primera División de Honduras. El encargado del México vs. Jamaica de esta Concacaf Nations League será joven pero no pecará de su juventud ya que ostenta larga experiencia. Incluso ha estado al frente de juegos decisivos o de mata-mata.

El juez de este martes recibió el gafete FIFA a sus ¡25 años!, edad a partir de la cual estuvo habilitado para conducir partidos a escala internacional. Desde entonces le ha tocado participar de la Concacaf Nations League, de la Copa Oro, de una Copa del Mundo y hasta de los Juegos Olímpicos. Sabrá como llevar el México vs. Jamaica hoy.

Esta noche en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27, Saíd Martínez estará acompañado por los asistentes Walter López y Christian Ramírez. Además, el costarricense David Gómez será el encargado del VAR en la revancha entre México y Jamaica, un centroamericano para decidir sobre otro centroamericano.