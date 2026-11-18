Luego de la Fecha FIFA de noviembre contra Jamaica, México terminó cayendo del Top 10 en la nueva actualización del Ranking FIFA.

La Selección Mexicana concluyó una sumamente turbulenta Fecha FIFA de noviembre. Teniendo como prueba de fuego la serie de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, los apuros sufridos frente a Jamaica terminaron pasando factura en la actualización del Ranking FIFA.

Publicidad

De cara a esta ventana internacional, el Tricolor se ubicaba en la décima posición del escalafón mundial luego de su descalabro previo ante Chile, acumulando 1738.48 puntos y aventajando por menos de tres unidades a Colombia, situada en el peldaño 11. Por su parte, Jamaica ocupaba el puesto 69 con 1361.97 puntos, dejando sobre el papel una disparidad ampliamente favorable para el combinado azteca.

No obstante, las severas complicaciones que padeció México ante un adversario de menor jerarquía acarrearon un impacto sumamente negativo en la clasificación. En el choque de ida, el Tri ligó su tercera derrota consecutiva al caer 3-2 en Kingston, mientras que en la vuelta disputada el martes en Monterrey, la apretada victoria por 1-0 le bastó para avanzar a las semifinales, pero resultó insuficiente para evitar su salida del Top 10.

La nueva posición de México en el Ranking FIFA

Con la actualización oficial del Ranking FIFA publicada este 18 de noviembre, México descendió hasta la decimotercera posición. Tras el revés sufrido en territorio caribeño frente a los Reggae Boyz, el equipo mexicano había padecido una sangría masiva de -20.23 puntos (cayendo a 1718.25 en total), aunque tras el triunfo por la mínima diferencia en casa logró recomponerse ligeramente con +5.40 unidades, estacionándose en 1723.64 puntos dentro de la tabla general.

Publicidad

El nuevo Ranking FIFA luego de la Fecha FIFA de noviembre.

Previo al arranque del Mundial 2026, concretamente en el corte del 11 de junio, México figuraba en el puesto 14 con 1687 unidades. Después de su destacada participación en la justa veraniega celebrada en el continente americano, logró escalar hasta el Top 10 alcanzando los 1754 puntos, por lo que este retroceso representa la primera caída del Tricolor en el listado desde aquel entonces.

De este modo, son ya tres las selecciones que lograron rebasar a México en el escalafón mundial: Colombia, que asaltó el décimo sitio con 1735.90 puntos; Alemania, ubicada en el decimoprimer lugar con 1730.22 unidades; y Suiza, instalada en el decimosegundo escalón con 1726.15 puntos. Justo por debajo del combinado nacional aparece Italia con 1717.20 puntos, lo cual refleja que el Tri todavía se mantiene codeándose con potencias europeas, aunque su inercia ascendente ha sufrido un freno considerable.

Publicidad

En síntesis