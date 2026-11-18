Este miércoles 18 y mañana jueves 19 se llevará a cabo la audiencia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) donde equipos como Leones Negros, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC y Mineros de Zacatecas se pronunciaron a favor del Ascenso y Descenso en el futbol mexicano, dando paso a las negativas de la Federación Mexicana de Futbol.

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Ante ello, Rafael Márquez, quien hoy forma parte fundamental del grupo que encabeza varias decisiones dentro del balompié nacional, como lo es la Selección Mexicana, fue cuestionado respecto a este tema y lo que consideraba que debía pasar en estos días para que regresara este formato a la Liga MX y a la Liga de Expansión MX.

¿Rafa Márquez a favor del ascenso y descenso?

La respuesta del DT del Tricolor fue corta, pero más allá de generar polémica se mantuvo neutro en no dar una respuesta sobre si debería o no regresar, sino que apeló a la “vieja confiable” sobre el crecimiento del deporte en el país: “Ojalá en algún momento se pueda llegar a que esa situación pueda favorecer al desarrollo del futbol mexicano y así poder tener mejores futbolistas”.

Cabe mencionar que algunos clubes y jugadores de “La Liga de Plata” han destacado una serie de amenazas y vetos cada que hablan o exponen este tema, por ello se recurrió al TAS, es por esta razón que el estratega no se metió de lleno en esto con su respuesta, tomando en cuenta que por resultados ya de por sí su puesto está en riesgo.

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En síntesis